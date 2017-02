Abonneren op energiebesparende maatregelen

In Overijssel kunnen particuliere huiseigenaren een abonnement nemen op energiebesparende maatregelen. Hiermee betalen ze maandelijks bedrijven, die voorzieningen als isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp aanleggen.

Hiervoor hebben onder meer de provincie Overijssel, de gemeenten Deventer, Enschede, Zutphen, Lochem en Ede, het Energiefonds Overijssel, Bouwend Nederland, Uneto/VNI en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag 6 februari een ‘City Deal’ gesloten.

Energievoorzieningen eigendom van eigenaar

600 huiseigenaren in Overijssel kunnen aan deze proef meedoen. Zij hoeven dus vooraf geen eigen spaargeld in energiebesparing of energieopwekking te steken. Op het abonnement komt een keurmerk dat een goede uitvoering en financiering garandeert. Na afloop van het abonnement blijven de energievoorzieningen eigendom van de huiseigenaar. Bij verhuizing voor afloop van de abonnementsperiode moet hij de nog komende termijnen nog wel betalen, maar de betrokken partijen bekijken de mogelijkheid om het abonnement bij een verhuizing over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Deelnemers kunnen kiezen voor een abonnementsperiode van 10, 15 of 20 jaar.

Ook rest van Nederland

Deze proef geldt als uitbreiding van een eerder experiment met 20 huizen in Deventer. Het is de bedoeling dat bedrijven in de rest van Nederland de aanpak met een vorm van een abonnement overnemen.