Brabant start pilot voor verduurzaming sportclubs

In 13 gemeenten start de provincie Brabant een pilot om voor de zomer 50 sportaccommodaties te verduurzamen.

Samen met de partners Sportservice Noord-Brabant, stichting Moed en het Energiefonds Brabant wil deze provincie leren hoe zo veel mogelijk van de ruim 5.000 sportverenigingen in Brabant energieneutraal kunnen worden.

Energiegebruik en -rekening omlaag

“Het is belangrijk dat het energiegebruik in Noord-Brabant stevig omlaag gaat,” vindt gedeputeerde Anne-Marie Spierings van Energie. “Bovendien gaat voor de verenigingen de energierekening omlaag. Ik hoop dat we met dit experiment veel leden van sportverenigingen bewust maken van de mogelijkheden van duurzame energie en dat zij ook thuis kijken of ze hiermee iets kunnen.” De pilot vindt plaats in de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Dongen, Heusden, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Gilze-Rijen, ’s-Hertogenbosch, Woudrichem, Geertruidenberg en Woensdrecht. Met die gemeenten zijn en worden de sportclubs benaderd.

Quick scan en inventarisatie

Bij 50 verengingen wordt een quick scan uitgevoerd, die uitwijst waar de mogelijkheden liggen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Vervolgens volgt een inventarisatie welke financieringsmogelijkheden er zijn. Het Energiefonds stelt een manier voor om grote maatregelen – zoals ledverlichting en zonnepanelen – te financieren voor meerdere accommodaties tegelijk. Ook wordt gekeken naar alternatieve financieringsvormen, zoals subsidies, borgstelling via banken en via leden en/of sponsoren.

Zo heeft atletiekvereniging Thor uit Roosendaal met de hulp van haar leden € 70.000 geïnvesteerd in zonnepanelen, zonnecollectoren, een warmtewisselaar en ledverlichting. Hierdoor is de vereniging bijna energieneutraal geworden. De investering is opgebracht door de leden via ledencertificaten waarop zij rente ontvangen. Sportclubs die hun accommodatie willen verduurzamen, kunnen contact opnemen met Sportservice Noord-Brabant.