Kabinet jaagt investeringen aan met € 2,5 miljard

Met de oprichting van een nieuwe instelling wil het kabinet investeringen stimuleren, op terreinen waar de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven volgens haar nu nog kansen laat liggen.

Dat hebben de ministers Henk Kamp (Economische Zaken), Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. “De komst van Invest-NL is belangrijk voor Nederlandse ondernemers en bedrijven”, vindt Dijsselbloem. “Hiermee wordt het financieren van projecten eenvoudiger, kunnen ondernemers een garantie ontvangen die hen investeringszekerheid biedt en worden bedrijven geholpen met een exportkredietverzekering.”

Omslag naar duurzame economie

Volgens hem helpt Invest-NL bij de omslag naar onder meer een duurzame economie. “Veel projecten en bedrijven komen moeilijk aan financiering, vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen. Invest-NL gaat dat probleem verhelpen met het bestaande financieringsinstrumentarium en met de kapitaalstorting van € 2,5 miljard.”

Rol bij risicovolle activiteiten

Eerst gaat Invest-NL een rol spelen bij risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden, zoals energie (bijvoorbeeld geothermie en laadpalen voor elektrische auto’s), verduurzaming, mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie. Ook maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld van Invest-NL. Daarnaast helpt de instelling innovatieve bedrijven die zich nog in hun beginstadium bevinden of daar net uitgroeien, maar kapitaal nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL zelf participeren in doorgroeiende bedrijven. Verder ondersteunt de instelling internationaal opererende Nederlandse bedrijven op het gebied van export en buitenlandse investeringen, met nadruk op bijdragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken. De Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden gaat daartoe een joint venture aan met Invest-NL. Ook exportverzekeraar Atradius Dutch State Business wordt aan Invest-NL verbonden.

Begin 2018 operationeel

Invest-NL werkt aanvullend aan wat banken en pensioenfondsen doen en kan indien nodig risicokapitaal verstrekken aan ondernemingen. Invest-NL wordt een privaatrechtelijke staatsdeelneming. De Staat is de enige aandeelhouder en stort jaarlijks € 500.000 in Invest-NL. In 2022 dient het fonds over zijn volledige bedrag van € 2,5 miljard te beschikken. Het kabinet gaat het voorstel voor Invest-NL de komende maanden verder uitwerken en streeft ernaar om de instelling begin 2018 operationeel te hebben. Nederland volgt met de oprichting het voorbeeld van andere EU-landen, die al een dergelijke investeringsinstelling hebben.