Groene stroom voor Rijksoverheid

Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon gaan de komende jaren groene stroom leveren aan de Rijksoverheid. Het gaat om ongeveer 1.00 gigaWattuur elektriciteit per jaar over de jaren 2018 tot en met 2022, verdeeld over bijna 6.500 aansluitingen.

Namens alle ministeries organiseert het Rijksvastgoedbedrijf de inkoop van groene stroom. Het ministerie van Defensie gebruikt de meeste stroom: op kazernes, vliegbases en de haven in Den Helder, ruim 360 gigawattuur per jaar. Daarna volgen het Rijksvastgoedbedrijf (vooral kantoren, 315 GWh) en Rijkswaterstaat (snelwegverlichting, bruggen, gemalen, 180 GWh). Gevangenissen, rechtbanken en andere justitiële inrichtingen verbruiken ruim 120 GWh per jaar.

Stroom van Nederlandse wind- en zonne-energie

Met deze gunning is een bedrag gemoeid van zo’n € 200 miljoen voor alle 6 percelen voor een looptijd van 5 jaar. Een derde van de stroom komt van Nederlandse wind- en zonne-energie, het overige deel uit andere Europese landen. De gunning is definitief na de verplichte bewaarperiode, dus op 3 maart.

Alleen duurzame elektriciteit uit Nederland

Op de langere termijn wil het Rijk alleen elektriciteit kopen, die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op Rijksgrond. Aangezien dit de komende jaren nog niet haalbaar is, geldt 2018-2022 als overgangsperiode. Een deel van de groene stroom mag uit Europese landen komen, ongeveer 30 procent moet uit Nederland komen.