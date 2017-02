Groningen helpt 6 dorpen energieneutraal te worden

De provincie Groningen helpt 6 energie-initiatieven verder bij de financiering, publiciteit en regelgeving rondom de ruimtelijke inpassing. Deze initiatieven hebben volgens deze provincie de meeste kans om in 2019 energieneutraal te zijn.

Het gaat hierbij om:

stichting Paddepoel Energiek

Energie Coöperatie Oostwold

Lopster Energie Coöperatie

Zonnedorpen Leermans, ’t Zand, Zeerijp, Zijldijk

Steendam gas(t)vrij

Boven Pekela Energie Neutraal

6 projecten energieneutraal maken

Een van haar doelstellingen in het programma Energietransitie is namelijk om 5 dorpen de komende jaren energieneutraal te laten worden. In overleg met de betrokken organisaties Hanze Hogeschool, Groninger Energie Koepel, de Natuur en Milieu Federatie Groningen, Buurkracht en Grunneger Power heeft de provincie echter besloten om 6 projecten te selecteren. De selectie vond plaats na de bijeenkomst van eind november, waar bijna 30 initiatieven uit deze provincie zich presenteerden. Ook de niet-gekozen initiatieven kunnen overigens rekenen op steun van de provincie. Die hulp zal echter minder intensief zijn.