Tweede Kamer akkoord met nieuwe bouwwijze

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie over kwaliteitsborging in de bouw.

Volgens dit voorstel moet ervoor zorgen dat iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie krijgt. Hij krijgt namelijk een betere bescherming als er na de oplevering van een gebouw gebreken worden ontdekt. Het wetsvoorstel moet namelijk de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer aanscherpen.

Plicht om te informeren

Zo krijgen aannemers de plicht om hun consumenten te informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissementen en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering. Ook dienen zij bij oplevering een consumentendossier aan de opdrachtgever te geven. Private partijen dienen methodes voor kwaliteitsbewaking te ontwikkelen om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het bouwbesluit. Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning controleert de gemeente of aan alle nieuwe wettelijke eisen is voldaan.

Positief vanwege kwaliteitsimpuls

Bouwend Nederland is positief over deze zogeheten wet Kwaliteitsborging. “Vanwege de kwaliteitsimpuls die uitgaat van het volledig nieuwe stelsel”, laat een woordvoerder weten. “In plaats van een papieren controle vooraf wordt tijdens de bouw en bij oplevering intensiever gelet op de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit en op specifieke zaken die de opdrachtgever aangeeft. De opdrachtgever krijgt daardoor meer bewijs van daadwerkelijk gebouwde kwaliteit en de bouwer krijgt meer mogelijkheden om zijn processen te optimaliseren.”

Afspraken over leges, kosten en aansprakelijkheid

Volgens vereniging van bouw- en infrabedrijven moeten nog wel afspraken worden gemaakt over leges, kosten en aansprakelijkheid. Samen met NVM, Vereniging Eigen Huis, alle Nederlandse gemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, plus gezaghebbende juristen, heeft Bouwend Nederland ervoor gewaarschuwd dat het bouwen duurder wordt als de leges niet zakken. “We verwachten ook veel meer juridisch geharrewar over het bewijzen van onschuld bij bouwfouten. Voor en achter de schermen is er veel aan gedaan om betere kwaliteitsborging te ontdoen van de gevreesde kostenverhogingen en juridisering.”

Invoeren vanaf 2018

Dit wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer, dat zich buigt over de juridische kwaliteit van deze wet. Het doel is om dit vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren. De toepassing van de nieuwe werkwijze geldt dan eerst voor de bouw van woningen en eenvoudige bouwwerken, zowel nieuwbouw als verbouw. Na evaluatie volgt uitbreiding van de nieuwe werkwijze naar meer complexe bouwwerken.