€ 50 miljoen extra subsidie voor energie-innovaties

Voor kansrijke innovaties op het gebied van warmte uit zonlicht, groen gas, getijdenenergie en wind op zee heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken € 50 miljoen beschikbaar gesteld, via de regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER).

Daarnaast heeft hij deze regeling verlengd van 2023 naar 2030. De HER geeft ondersteuning aan energie-innovaties die op langere termijn kosten besparen. Ook stelt dit ministerie ruim € 50 miljoen beschikbaar via diverse andere subsidiemogelijkheden.

Volledig potentieel innovaties benutten

“De transitie naar een CO 2 -arme energievoorziening in definitief ingezet”, geeft minister Kamp aan. “De omschakeling naar een CO 2 -arme economie is niet mogelijk zonder grote investeringen en vereist volop innovatie. Door de maximum termijn van deze regeling te verlengen naar 2030 hebben bedrijven en kennisinstellingen meer mogelijkheden om het volledige potentieel van innovaties te benutten. Dat komt overeen met onze visie in de Energieagenda, waarbij de energietransitie ook moet leiden tot het benutten van economische kansen.”

Aanvragen indienen vanaf 3 april

Aanvragen voor de ondersteuning van energie-innovaties kunnen vanaf maandag 3 april worden ingediend. Hieronder valt ook de eerste tender van de regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.