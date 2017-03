Provinciale energiecoaches stimuleren verduurzaming

Auteur: Piet Scheerhoorn

De provincie Overijssel gaat basisscholen, schoolbesturen en gemeenten helpen bij het nemen van energiemaatregelen. Daarvoor zijn energiecoaches aangesteld. Bij basisschool Erve Hooyerinck vond de feestelijke aftrap plaats van dit project Duurzame Scholen Overijssel.

Erve Hooyerinck uit Delden en de Onze Lieve Vrouweschool uit Bentelo krijgen via de gemeente Hof van Twente een lening van in het totaal € 113.000 van deze provincie om hun gebouwen te verduurzamen. Zij gaan zonnepanelen plaatsen en ledverlichting in de klaslokalen aanschaffen om een flinke energiebesparing te realiseren. Deze verduurzamingsslag is mede tot stand gekomen doordat de provincie het gesprek tussen het schoolbestuur en de gemeente heeft gestimuleerd.

Scholen begeleiden bij verduurzaming gebouwen

De inzet van provinciale energiecoaches is nieuw in Nederland. De energiecoaches hebben tijd en kennis om scholen individueel te begeleiden bij het verduurzamen van de schoolgebouwen. Hun rol bestaat er vooral uit om de interesse te wekken en de gesprekken met de gemeente op gang te helpen. De coaches beperken zich niet tot bestaande scholen. Ze geven ook advies bij de realisatie van energiezuinige nieuwbouwprojecten.

Wegwijzer in oerwoud van mogelijkheden

Marianne Hutten is energiecoach in de regio Twente. Zij beschouwt zichzelf vooral als een wegwijzer in het oerwoud van mogelijkheden. Ze wil voor scholen en gemeenten net dat steuntje in de rug zijn om de eerste stap te zetten. “Bij mijn bezoeken aan scholen en gemeenten geef ik niet een heel college. Samen met de schooldirecteur of de gemeenteambtenaar ga ik bijvoorbeeld achter een computer zitten en dan bekijken we de site van de Green Deal Scholen. Die bevat zo veel kennis en praktische voorbeelden: voldoende aanknopingspunten om concreet aan de slag te gaan.”

Ambitie: 20% nieuwe energie in 2023

Met de energiecoaches denkt de provincie de scholen en gemeenten beter te bereiken om een nieuwe impuls te geven aan verduurzaming. Dat past bij de ambitie van de provincie om 20% nieuwe energie te realiseren in 2023. Het doel is dat meer scholen en gemeenten maatregelen nemen om energie op te wekken, energie te besparen en het binnenklimaat te verbeteren in de scholen. Maar elke school kent zijn eigen barrières. Dat vraagt om maatwerk en juist daar ligt de kracht van de energiecoach: die speelt in op de behoefte van de school in elke specifieke situatie.

Kennis delen en verduurzaming faciliteren

Het project Duurzame Scholen Overijssel focust op het delen van beschikbare kennis en het faciliteren van verduurzaming. Naast de inzet van de energiecoaches gebeurt dat onder meer met het aanbieden van Energiescans door gecertificeerde energieadviseurs, het organiseren van informatieve bijeenkomsten, delen van kennis over financiering van verduurzaming en het aanbieden van educatie aan leerlingen. Het is niet toevallig dat de provincie Overijssel zich concentreert op het onderwijs. Scholen zijn belangrijke sociale knooppunten, van waaruit ouders, buurtbewoners en lokale bedrijven bij het verduurzamen kunnen worden betrokken. Acht gemeenten in de provincie doen mee: Enschede, Hengelo, Zwolle, Deventer, Losser, Wierden, Oldenzaal en Hof van Twente.

Fotobijschrift: Arnout Potze, programmaleider Nieuwe Energie van de provincie Overijssel (midden), overhandigde aan de directeuren Fred Lindemann (OLV Bentelo, links) en Geert Ros (Erve Hooyerinck, rechts) symbolisch een informatiescherm (energiemonitor), dat straks in hun scholen komt te hangen.