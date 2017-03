Gemeente Breda verduurzaamt 20 gebouwen extra

Aan de 49 gebouwen waarvan de gemeente Breda afgelopen juli al besloot om te verduurzamen, heeft dit overheidsorgaan nog eens 20 gebouwen toegevoegd.

Breda pakt al deze gebouwen aan tot 2025. Gezamenlijk moeten ze op een gemiddeld energielabel A komen. De totale investering hiervoor bedraagt € 18,6 miljoen.

De te nemen maatregelen zijn onder meer:

Isoleren van daken

Aanbrengen van tripleglas

Vervangen van cv-ketels

Aanbrengen van ledverlichting

Ook zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

Op sommige gebouwen komen zonnepanelen, om energie op te wekken. De maatregelen sluiten volgens de gemeente zo veel mogelijk aan bij de natuurlijke momenten van onderhoud. De meeste investeringen worden terugverdiend, via energiebesparing of energieopwekking. Het gaat in alle gevallen om gemeentelijk vastgoed, die groot genoeg zijn om de maatregelen effect te laten hebben.

Foto: Gemeentehuis Breda (Foto: M.M.Minderhoud)