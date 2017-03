In 2020 10 Bossche gebouwen energieneutraal

Na de gemeente Eindhoven begeleidt het team van Kantoor vol Energie inmiddels ook de gemeente ’s-Hertogenbosch om in 2020 minimaal 10 energieneutrale (kantoor)gebouwen binnen de stadsgrenzen te hebben.

Dit meldt KantoorvolEnergie.nl. Hiervoor hebben de Bossche wethouder Duurzaamheid Jan Hoskam, Aukje Kuypers van Kuijpers Installatie, Geert-Jan van der Aa van het Koning Willem I College en Martin Broekhof van de gemeente ’s-Hertogenbosch begin deze maand hun handtekening gezet.

In 1 keer goed renoveren

Onder de noemer van ‘Gebouw vol Energie’ willen Kuypers en Van der Aa met hun vestigingen aan de slag. “Het Koning Willem I College is gebouwd in 1990 en heeft geen dakisolatie, geen spouwmuurisolatie en geen dubbelglas”, vertelde Van der Aa op BosscheEnergieCoalitie.nl. “Bij deze renovatie willen we het in 1 keer goed doen: dat zijn we aan onze leerlingen verplicht.” De Brabantse gemeente wil het oude kantoorgebouw van de Grassofabriek renoveren tot een gezond, comfortabel en energieneutraal gebouw. “We moeten uit onze comfortzone en de renovatie op een andere manier aanpakken”, liet Broekhof weten.

's-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050

Wethouder Hoskam dat ’s-Hertogenbosch het doel heeft om in 2050 klimaatneutraal te zijn. “Dat betekent dat we in 2050 18 petajoule per jaar moeten besparen. Een derde halen we uit de duurzame opwekking van energie door bijvoorbeeld zonne- en windenergie en wko-installaties. Voor een derde moeten we minder energie gebruiken, bijvoorbeeld door goede isolatie van de gebouwde omgeving. Voor het laatste deel hebben we nog geen oplossing: daarvoor kijk ik naar het bedrijfsleven om met goede ideeën te komen.”

Foto: Grassofabriek (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)