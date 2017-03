Haarlemse wijk aardgasvrij?

In samenwerking met de TU Delft en de gemeente Haarlem gaan bewoners van de wijk Ramplaankwartier de komende tijd onderzoeken hoe ze hun energieverbruik kunnen terugdringen en hun wijk aardgasvrij kunnen maken.

In het bijzijn van wethouder Cora-Yfke Sikkema is daarom voor het project ‘SpaarGas’ afgelopen maandag het startsein gegeven. Dankzij ruim 1.300 zonnepanelen op het dak van de Fablo Tennishal geldt Ramplaan al als een duurzame wijk. En met dit project wil Stichting Duurzame Energie Ramplaan een volgende fase in gaan: die van een aardgasloze wijk.

Inventarisatie van woningen en besparingsmaatregelen

De eerste stap is om alle typen woningen in de wijk te inventariseren en per huis bestaande en potentiële besparingsmaatregelen in kaart te brengen. In elke straat komt een SpaarGas-coach, die buren helpt bij het invullen van de SpaarGas-check. Hierin kan iedere bewoner een uitgebreid profiel maken van zijn woning. Het doel is om voor het einde van 2017 zo’n 100 woningen volledig door te lichten.

Hoe slimmer met energie omgaan?

Daarnaast wordt op wijkniveau gekeken hoe slimmer met energie kan worden omgegaan. Volgens projectleider Eelco Fortuijn is de riolering aan vervanging toe. “Waarom niet direct kiezen voor een type dat het terugwinnen van warmte mogelijk maakt?” In 2018 moeten alle technieken in kaart zijn gebracht en de financiële haalbaarheid zijn getoetst. “Er moet een menukaart komen, die het voor bewoners eenvoudig maakt om de beste oplossing te kiezen. We willen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de benodigde investering met het bedrag dat maandelijks op de energierekening wordt bespaard, wordt terugbetaald. Op die manier wint iedereen.”

2020: een derde van de woningen aardgasvrij

Inmiddels hebben zich al zo’n 16 wijkbewoners aangemeld als SpaarGas-coach. Daarnaast willen bewoners die al verregaande maatregelen hebben genomen, graag hun ervaringen delen. De stichting hoopt dat dit project ertoe zal leiden dat een derde van de woningen in de wijk in 2020 aardgasvrij zal zijn.

Foto bovenaan: Van links naar rechts tijdens de kickoff van het project SpaarGas: Eelco Fortuijn (projectleider), Sabine Jansen (TU Delft), Cora-Yfke Sikkema (wethouder duurzaamheid), Jim Streefkerk (voorzitter Stichting DE Ramplaan).