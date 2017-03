‘Revolutie nodig voor energieneutrale huizen en kantoren in 2050’

“Alleen een samenbundeling van alle betrokkenen in een grote coalitie kan ervoor zorgen, dat in 2050 alle huizen, kantoren, scholen en winkels energieneutraal zijn.” Dit liet Bernard Wientjes weten bij de presentatie van de Bouwagenda, dat hij afgelopen dinsdag aan het kabinet overhandigde.

Als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda pleitte hij voor een revolutie in de bouw. “In 2050 dienen bijna 7,5 miljoen woningen en bijna 7.000 scholen energieneutraal te zijn. In datzelfde jaar zijn de woonhuizen losgekoppeld van de aardgasleidingen en moeten alle bouwmaterialen hergebruikt worden. Daarnaast moet de komende decennia een groot deel van de riolering vervangen worden. De normale ontwikkeling van techniek en productiviteit is bij lange na niet genoeg om deze doelstellingen te realiseren. Daarom is een echte revolutie noodzakelijk.”

30% productiviteitsstijging tot 2030

Hij doelt hierbij op een sprong in schaal, kwaliteitsverbetering en productiviteit. “De productiviteit moet tot 2030 met minimaal 30% stijgen om de doelstellingen op een betaalbare manier te kunnen realiseren. Daarnaast dient het aanbestedingsbeleid te veranderen: niet de prijs, maar de innovatie moet worden beloond.” Volgens hem biedt zo’n revolutie kansen. “Als je toch huizen moet verduurzamen, verbeter dan ook het woonklimaat. Maak gebruik van de huidige digitale technieken. Maak huizen, scholen, wegen en rioleringen intelligenter. Pak het grootschaliger aan, zodat de productiviteit enorm kan stijgen. Gebruik het creatief vermogen van architecten om huizen en infrastructuur aantrekkelijker te maken.”

Bouwagenda met 11 roadmaps

Daarom heeft de Taskforce Bouw onder Wientjes’ leiding voor de Bouwagenda gezorgd. Hierin staan 11 roadmaps, die het nieuwe kabinet samen met het bedrijfsleven moet gaan aanpakken: van de energie-infrastructuur en de particuliere woningvoorraad tot het scholen en aardbevingsbestendig bouwen en renoveren. “Deze roadmaps geven aan wat volgens de huidige verwachtingen in 2030 bereikt moet worden. Vanuit dat doel bepaalt de roadmap welke stappen vanaf nu gezet moeten worden om dit doel te bereiken.”