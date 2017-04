In Zuid-Holland komt een warmtenet

In de vorm van de Warmtealliantie Zuid-Holland willen Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam gezamenlijk een warmtenet realiseren. Hiermee willen ze warmte te transporteren naar onder andere particulieren, tuinders en bedrijven in deze provincie.

Hiervoor hebben we een intentieverklaring getekend. Met dit initiatief geven ze een impuls aan de energietransitie in Zuid-Holland met een nieuwe, CO 2 -arme energievoorziening.

Open transportnet met onafhankelijk netbeheer

De ambitie is nu om bestaande en nieuwe leidingen te bundelen in een hoofdinfrastructuur in deze provincie. Daarbij werken ze toe naar een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer, waaraan elke warmte-aanbieder kan leveren. De getransporteerde warmte dient als verwarming en warm-watervoorziening voor particuliere woningen, verwarming voor kassen en bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen.

Gebouwde omgeving energieneutraal in 2035

“Dit project sluit naadloos aan bij de koers van de provincie”, laat gedeputeerde Han Weber weten. “Wij hebben als ambitie om de gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal te hebben en de glastuinbouw in 2050. De inzet en het hergebruik van warmte speelt hierin een cruciale rol.” Dit vermijdt namelijk het gebruik van fossiele brandstoffen voor de warmtevoorziening.

500.000 huishoudens verwarmen met industriële warmte

Eerder hebben Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd om naast de ontwikkeling van een hoofdinfrastructuur voor warmte ook geothermieprojecten te steunen en overtollige warmte uit de industrie te gebruiken. In de Rotterdamse haven is bijvoorbeeld veel industriële warmte beschikbaar: uit een eerste inventarisatie bleek bijvoorbeeld dat met deze warmte in potentie ruim 500.000 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien, geeft de provincie aan.

Foto: Waalhaven (bron: S.J. de Waard)