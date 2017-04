Duurzame energie voor Limburgse afvalwaterzuivering

33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg zorgen voor de duurzame zuivering van het Limburgse afvalwater. “Hiermee wekken we 40% van de benodigde energie duurzaam op.”

Op dit moment wordt 28% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt: dit gebeurt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisteren en het biogas om te zetten in elektriciteit. In een convenant met de Rijksoverheid hebben de waterschappen afgesproken om 40% van het eigen energieverbruik in 2020 duurzaam op te wekken. Dankzij de 33.000 zonnepanelen, met een energieproductie van 8.570 megawattuur per jaar, bereikt Waterschap Limburg dit percentage.

Zonnepanelen voor 17 zuiveringsinstallaties en daken kantoor

De panelen komen op 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties en de daken van het kantoor in Roermond, dat na de zomer vakantie naast het Waterschapsbedrijf Limburg ook Waterschap Limburg huisvest. Als eerst zijn deze Roermondse daken en de rioowaterzuiveringsinstallatie in Heugem aan de beurt. Het totale project is eind 2019 gereed. De kosten hiervan bedragen € 14,5 miljoen. Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van Waterschap Limburg, produceert jaarlijks 150 miljoen m3 gezuiverd afvalwater.

Foto: Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg, tussen de zonnepanelen