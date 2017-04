Europees netwerk EPC Facilitators van start

Het Europese netwerk van EPC Facilitators startte op 12 april tijdens Building Holland 2017. Hiervoor diende het seminar GuarantEE EPC Facilitators, een van de side events tijdens het driedaagse integrale event in RAI Amsterdam.

RVO.nl ontwikkelde de Criteria en een Eigen Verklaring voor EPC Facilitators vanuit het Europese samenwerkingsproject GuarantEE. Dit initiatief stimuleert energie-efficiency in gebouwen en het werken met EPC’s. Het doel van de criteria is om kwaliteit en onafhankelijkheid te borgen, vooral in landen met een opkomende EPC-markt zoals Nederland.

Grote rol voor facilitators bij verduurzaming

EPC-facilitators kunnen een grote rol spelen bij de verduurzaming van vastgoed. Die impuls is zichtbaar in omringende landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk en Engeland. Facilitators kunnen een stroom van projecten op gang brengen.

Vind een EPC Facilitator

Opdrachtgevers kunnen via het kwaliteitsregister QBISn een EPC Facilitator zoeken. Facilitators kunnen zich op de website van Qbis.nl laten registreren met de Eigen Verklaring. Lees meer informatie over de EPC Facilitators op de RVO.nl-website.