Hoogleraren pleiten voor ministerie van Energie en Klimaat

90 professoren van 16 universiteiten is de komende decennia naar schatting € 200 miljard nodig voor de ombouw naar een groene economie. Ze vragen een nieuw kabinet om een ministerie voor Energie en Klimaat op te zetten met een eigen minister.

Dit schrijven ze in een open brief, dat dagblad Trouw vandaag heeft gepubliceerd. Volgens hen is een radicale ommezwaai naar een groene economie nodig. “Nederland is diepgeworteld in de fossiele economie. De transitie naar een nieuwe, schone economie is de grote uitdaging voor de komende decennia”, vinden ze.

In de brief staan 12 aanbevelingen voor een nieuw kabinet, waaronder:

Benoem minister voor Energie en Klimaat

Zet in op brede fiscale vergroening

Geef CO 2 een reële prijs en voer een CO 2 -heffing in

een reële prijs en voer een CO -heffing in Stimuleer de renovatie van bestaande woningen naar energieneutrale woningen

Stimuleer grootschalige opwekking van duurzame energie

Sluit 5 overgebleven kolencentrales in Nederland uiterlijk in 2020

Voer kilometerheffing in het verkeer in

Stimuleer ontwikkeling regionale campussen op het gebied van leren-werken-ondernemen voor de nieuwe economie

Geef duurzaamheid belangrijke plek in onderwijs

Creëer juridische experimenteerruimte voor de nieuwe economie

Kom met adequate oplossing voor de aardbevingsschade in Groningen

Ontwikkeling investeringsfonds voor duurzame innovaties

Maak van Nederland koploper in nieuwe economie

“Nog steeds bungelt Nederland onderaan de Europese ranglijst wat betreft duurzame energie. En van alle Europese landen staat Nederland het verst van zijn duurzame energiedoelstellingen af. Dit moet snel veranderen. Alleen een langdurige inspanning, gebaseerd op een consistente combinatie van visie, strategie en actie kan helpen om Nederland koploper te maken in de nieuwe economie. Dit vraagt om moed en leiderschap. Want de transitie naar een nieuwe, schone en inclusieve economie kent niet alleen winnaars, maar ook verliezers. Iedereen gaat het voelen in zijn portemonnee, maar het levert ook werkgelegenheid, innovatie en een nieuw economisch perspectief op.”

€ 200 miljard voor nieuwe infrastructuur

Volgens de hoogleraren is de komende decennia zo’n € 200 miljard nodig om een nieuwe, slimme infrastructuur op te bouwen – zowel digitaal als fysiek – voor energie, water en mobiliteit. “Investeert Nederland niet op grote schaal, dan mist het de boot ten opzichte van andere landen en dreigt er bovendien een tweedeling in de samenleving: een grote groep mensen haakt af, voor wie onvoldoende zinvol werk is.” Deze brief is een initiatief van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde in Rotterdam. Onder anderen Andy van den Dobbelsteen en Michiel Haas van de TU Delft, Jacqueline Cramer van de Universiteit Utrecht, Anke van Hal van Nyenrode Business University, Jan Jonker van Radboud Universiteit Nijmegen en Derk Loorbach van Erasmus Universiteit doen mee aan deze actie.