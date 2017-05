Noord-Holland wil tuinbouw verduurzamen

Met een subsidie van € 9,3 miljoen wil de provincie Noord-Holland de provinciale tuinbouw moderniseren en verduurzamen. Dit geld gaat naar bedrijven die naar glastuinbouwconcentratiegebieden verhuizen.

De concentratie van dit soort bedrijven in deze gebieden maakt collectieve investeringen in nieuwe infrastructuur haalbaar, zoals aardwarmte-installaties of een CO 2 -net, meldt deze provincie. “Dit is een forse impuls voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector”, vertelt gedeputeerde Jaap Bond voor Economische Zaken en Landbouw.

Verduurzamen en concurrerend blijven

“Door innovatie kan deze sector concurrerend blijven op de wereldmarkt en wordt tegelijkertijd duurzamer. De glastuinbouwsector is een belangrijke economische pijler in Noord-Holland, die met emissieloze kassen ook een grote bijdrage kan leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen. We hopen dat veel bedrijven van onze subsidiemogelijkheid gebruik gaan maken.” Volgens de provincie kunnen tuinders investeringen voor aardwarmte-installaties, hoofdleidingen voor een warmtenet of een CO 2 -transportnet namelijk niet alleen doen.

Subsidie aanvragen van 3 mei tot 20 november

Geïnteresseerde bedrijven kunnen vanaf 3 mei tot en met 20 november 2017 een subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket op Noord-Holland.nl. Daar staan vanaf 3 mei alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Voor advies over geschikte locaties in glastuinbouwconcentratiegebieden kunnen bedrijven zich wenden tot de Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer. Deze Greenports zijn op de hoogte van de subsidiemogelijkheden.

Hoogte van subsidie

Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is € 1 miljoen. De provincie stelt € 5 miljoen beschikbaar, de Europese Unie draagt hieraan € 4,3 miljoen bij.

Bron: Quistnix