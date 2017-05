Bouw nieuw stadskantoor Hengelo van start

Vorige week hebben de gemeente Hengelo en de bouwcombinatie Stadskantoor Hengelo de overeenkomst ondertekend voor de nieuwbouw van het stadskantoor Hengelo.

De bouwcombinatie bestaat uit bedrijven Van Wijnen Oost en Trebbe. Daarnaast voert Koopmans Bouwgroep de renovatie van het monumentale stadhuis uit. Beide gebouwen worden aan elkaar gekoppeld, waarbij het stadhuis het karakter van het nieuwe complex gaat bepalen. De installaties zijn gegund aan Croonwolter&dros. Trebbe en Van Wijnen hebben een regisseursrol in de logistiek en verkeersafhandeling rondom het project.

Klimaatneutraal, CO 2 -neutraal en energieneutraal

In beide bouwprojecten stelt de Overijsselse gemeente hoge doelen ten aanzien van duurzaamheid. Zo streeft ze naar een klimaatneutraal, CO 2 -neutraal en energieneutraal complex. Daarbij wordt als mogelijk het cradle-to-cradle-principe en geldt een minimale GPR-score van 8,0 als streven. Het stadhuis zijn onder meer de raadszaal, trouwzaal en burgerzaal, in het stadskantoor komen de publieksbalies en de kantoorruimtes van de diverse afdelingen van de gemeente Hengelo.

Hergebruik van materialen

EGM architecten heeft het nieuwe stadskantoor ontworpen. Dit bureau is ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het monumentale stadhuis, in samenwerking met HVE architecten. In beide ontwerpen en bij alle materiaalkeuzes speelt duurzaamheid vanaf het begin een belangrijke rol: van het hergebruik van materialen en materialen met lage milieubelasting tot zonnepanelen en duurzame, nieuwe installaties. Zo zorgen recyclede kunststof bollen in de betonvloeren voor gewichtsbesparing. Daarnaast creëren geluidsabsorberende materialen een comfortabel, akoestisch klimaat.

Oplevering naar verwachting in 2019

Het nieuwe stadskantoor omvat ongeveer 8.000 m2 kantoorruimte, 900 m2 publieksruimte en een parkeerkelder van zo’n 2.200 m2. De bouw start naar verwachting begin juni van dit jaar. Naar verwachting wordt dit nieuwe gebouw in het voorjaar van 2019 opgeleverd. Beide projecten maken onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan ‘Lange Wemen’, dat voorziet in een diversiteit aan functies zoals woon-, werk- en winkelgebieden. Lange Wenen is het gebied tussen de Langestraat en Wemenstraat, in het centrum van Hengelo. Door het nieuwe stadskantoor in het centrum te vestigen, wil de gemeente de binnenstad een impuls geven. Het huidige stadskantoor bevindt zich langs de snelweg A1.

Op de foto van links naar rechts : Joseph Kuling (Koopmans), Peter van Dam (Croonwolter&dros), Marcel Elferink (gemeente Hengelo), Jan Hillen (Van Wijnen) en Hein Trebbe (Trebbe).