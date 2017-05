Projecten krijgen € 1,6 miljoen uit Revolverend Fonds Groningen

6 projecten krijgen in het totaal een bijdrage van € 1,6 miljoen uit het Revolverend Fonds Groningen. Het gaat hierbij onder meer om de aanvraag voor ledverlichting, zonnepanelen en driedubbel glas.

Zo krijgt de Hogelander Energie Coöperatie samen met de Groninger Energie Koepel en projectbureau Ecoop een lening van € 15.000 voor een realisatie van een zonnedak van ruim 600 zonnepanelen. “Dat is voor ons een mooie start om ook andere partijen mee te krijgen in de financiering”, zegt Raymond Kruyer van Ecoop. “Door subsidies en andere vormen van financiering is het ook voor mensen met een kleine beurs mogelijk om mee te doen. En dat is juist wat we willen, want alleen samen is de energietransitie mogelijk.”

Ledverlichting en driedubbel geïsoleerd

Daarnaast krijgt het bedrijf United Care een lening van € 5.000 om alle verlichting te vervangen voor ledverlichting. En een vereniging van eigenaren heeft € 34.000 ontvangen om te investeren in driedubbel geïsoleerd glas.

€ 25 miljoen voor maatschappelijke initiatieven

Het Revolverend Fonds Groningen beschikt over € 25 miljoen en is er voor maatschappelijke initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Het budget voor investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking is bijvoorbeeld € 8 miljoen. Ook voor lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied bestaat een apart budget, namelijk € 2 miljoen. Alleen bedrijven, overheden, organisaties, stichtingen en coöperaties kunnen een aanvraag indienen. Particulieren kunnen geen lening afsluiten bij dit fonds.

Initiatief van provincie Groningen

Het Revolverend Fonds Groningen is een initiatief van de provincie Groningen. Dit fonds stelt tijdelijk geld beschikbaar. Als de aanvrager het bedrag heeft terugbetaald, eventueel met rente of rendement, en het is teruggevloeid in het fonds, dan kan het opnieuw worden ingezet. Het fonds is officieel sinds februari 2017 open. De totale investeringen van alle projecten is zo’n € 8 miljoen.