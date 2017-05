€ 1 miljoen meer in Drentse Energie Organisatie

De Provincie Drenthe stelt extra geld beschikbaar aan de Drentse Energie Organisatie (DEO): ze stort € 1 miljoen extra in de ‘Risicoreserve revolverend financiën’.

Dankzij deze storing kan DEO een lening ontvangen van € 10 miljoen om te investeren in een energieneutraal Drenthe. Het college van Gedeputeerde Staten wil de positieve beweging die de economie heeft ingezet, een extra stimulans geven. Daarom stelt ze in de Voorjaarsnota voor om de Investeringsagenda nog eens uit te breiden met € 25,5 miljoen.

€ 2 miljoen extra voor lokale huisvesting

Door die toevoeging komt het totale bedrag van de Investeringsagenda op € 95 miljoen. Naast de DEO gaat onder meer ook een geldbedrag naar het herstructureringsfonds: € 4 miljoen voor de positieve ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast krijgt de lokale huisvesting een impuls van € 2 miljoen.

Drenthe ligt op koers

“Het is prettig om halverwege deze regeerperiode te constateren dat we op koers liggen”, zegt gedeputeerde Cees Bijl van Financiën. “We zien ook dat er nog veel uitdagingen zijn. We willen op volle kracht vooruit, meer lef tonen.” In de voorjaarsnota geeft het college aan welke plannen ze voor ogen heeft voor volgend jaar. Op 24 mei wordt de voorjaarsnota behandeld in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en op 7 juni in de Provinciale-Statenvergadering.