Gasvrije woningen door warmtenetwerk Zaanstad

De komst van een warmtenetwerk in 2018 zorgt voor gasvrije woningen in de gemeente Zaanstad. Hiervoor heeft deze Noord-Hollandse gemeente samen met Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO, Engie, Verenigingen van Eigenaren Perim en Pharus en de woningcorporaties ZVH, Parteon, Rochdale dinsdag 9 mei een intentieverklaring getekend.

"Mede deze ondertekening zet de gemeente Zaanstad grote stappen om in 2050 aardasvrij te zijn", geeft wethouder Dick Emmer van Duurzaamheid aan. "Dit past binnen onze ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn."

Energielasten verlagen

Daarnaast sluit het volgens Emmer aan bij de wens van de corporaties om de energielasten van de bewoners te verlagen. Corporaties en VvE’s van de betreffende woningen zijn dan ook positief over het warmtenet. Voorwaarde is dat de duurzaam geleverde warmte goedkoper is dan de huidige warmtevoorziening met gas. "Onze huurders hebben over het algemeen een kleine portemonne", laat Frank van Dooren van ZVH weten. "We willen de betaalbaarheid van het wonen verbeteren en daarbij horen de energielasten ook. Een warmtenet dat daaraan een bijdrage levert, is voor huurders onze interessant."

Open systeem met verschillende bronnen

Dit warmtenet is een slim en open systeem. Duurzame warmte van verschillende bronnen zorgen voor de voeding: dit verhoogt de betrouwbaarheid en zorgt voor onderlinge concurrentie om de tarieven betaalbaar te houden. De warmte komt van het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam en mogelijk een lokaal te realiseren biomassacentrale in de buurt van het Zaans Medisch Centrum. Alliander DGO zorgt voor de ondergrondse leidingen om het warme en gekoelde water te transporteren. Engie verzorgt de warmtelevering aan de afnemers en is de contractpartij voor de gebruikers.

Onderzoek naar warmtenet sinds 2013

De samenwerkende partijen die de overeenkomst ondertekenen, hebben sinds 2013 de mogelijkheden van een warmtenet in Zaandam uitgebreid onderzocht. Met deze ondertekening zijn ze een stap verder met het gasloos verwarmen van een woning.

Beeld: het stadhuis van de gemeente Zaanstad (Bron: Arch)