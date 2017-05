Tool om gebouw te verduurzamen

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren, die hun gebouw willen verduurzamen. Deze tool helpt bijvoorbeeld bij de afweging om energiebesparing uit te besteden.

Deze tool geeft een eigenaar binnen 5 minuten inzicht of het uitbesteden van duurzame maatregelen en goed onderhoud via een energieprestatiecontract (EPC) een interessante optie is.

Gebouw en organisatie

Dat hangt onder meer af van het gebouwtype, de energiekosten en eerder uitgevoerde renovaties. Daarnaast speelt de organisatie zelf een rol:

is er genoeg expertise aanwezig?

is er draagvlak voor uitbesteding van het onderhoud?

zijn gegarandeerde gebouw- en energieprestaties gewenst?

Na het beantwoorden van deze vragen krijgt de gebouweigenaar een eerste indicatie over energie-efficiënte opties.

Ontwikkeld door RVO.nl

De EPC PreCheck-tool is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in het kader van het Europese samenwerkingsproject GuarantEE. Het Europese programma Horizon2020 zorgde voor de cofinanciering. De tool is mede gefinancierd door Platform Duurzame Huisvesting en uitgevoerd door Byline. De EPC PreCheck wordt in alle 14 partnerlanden vertaald en verspreid.

EPC-facilitators

Bij de uitbesteding van een project kan een EPC-facilitator een gebouweigenaar ondersteunen. Via de EPC PreCheck-tool kunnen gebouweigenaren met zo’n facilitator in contact komen. De lancering van het Europese netwerk van EPC Facilitators vond vorige maand tijdens Building Holland plaats. De EPC PreCheck is gratis te gebruiken via Guarantee-project.eu en PlatformDuurzameHuisvesting.nl/PreCheck.