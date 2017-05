€ 160 miljoen extra subsidie voor energiebesparing

Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit is een van de afspraken die deel uitmaken van een convenant, dat moet bijdragen aan de realisatie van het Energieakkoord.

Dit bedrag is beschikbaar via de ISDE-regeling. Hiermee krijgt energiebesparing met duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels een extra impuls. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen. Dit moet leiden tot 10 petajoules extra energiebesparing in de gebouwde omgeving; dit staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

3% energiebesparing bij inzicht in verbruik

Zo blijkt uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) dat huishoudens gemiddeld 3% op hun energie kunnen besparen als zij goed en met grote regelmaat inzicht krijgen in hun verbruik. Dit komt neer op gemiddeld € 45 per jaar op hun energierekening. Daarom geven energieleveranciers vanaf 2018 al hun klanten met een slimme meter maandelijks inzicht in hun verbruik. Begin dit jaar hebben 4 miljoen huishoudens een slimme meter gekregen van hun netbeheerder en na verwachting hebben in 2020 bijna alle huishoudens een slimme meter.

3% energiebesparing dankzij app

Daarnaast gaan energieleveranciers hun klanten actief informeren over producten en diensten, die direct feedback geven over het energieverbruik. Huishoudens die directe feedback krijgen via bijvoorbeeld een app of een display, kunnen nog eens 3% extra besparen. Het streven is dat 750.000 huishoudens deze slimme producten of diensten hebben geactiveerd of geïnstalleerd in 2020. “Energie besparen wordt leuk dankzij apps”, vindt Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto VNI. De ondernemersorganisatie voor installateurs is een van de ondertekenaars van dit convenant. “Hierdoor gaan consumenten en bedrijven nog meer besparen. Zo maken we de gebouwde omgeving uiteindelijk CO2-neutraal.”

Hulp bij energiebesparende maatregelen

Verder helpen installateurs in samenwerking met gemeenten en bouwbedrijven consumenten op weg met het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen. Daarnaast brengen ze hen in contact met (lokale) aanbieders die de maatregelen kunnen uitvoeren. Het streven is extra besparingsmaatregelen en duurzame opwekking te realiseren bij 50.000 woningen en 10.000 klein-zakelijke gebruikers. “Installateurs worden energieadviseurs”, laat Terpstra weten. “Zij adviseren klanten over besparings- en financieringsmogelijkheden, plaatsen de technische systemen en zorgen ervoor dat die optimaal blijven functioneren. In die rol maken ze het verschil en geven ze de energietransitie extra vaart.”

Ondertekenaars convenant

Behalve Uneto-VNI is het convenant ook getekend door de ministers Henk Kamp van Economische Zaken en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. In het totaal is in het Energieakkoord een besparing van 100 PJ in 2020 afgesproken.