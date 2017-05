Online verkoop materiaal uit Eindhovense Stadshuistoren

Vrijgekomen materialen uit de renovatiewerkzaamheden van de Stadhuistoren in Eindhoven worden te koop aangeboden op het materialenplatform ‘Resource Store’.

Bij de start van de renovatie heeft wethouder duurzaamheid Mary-Ann Schreurs deze website live gezet.

Vrijkomende bruikbare materialen

Deze site laat zien welke bruikbare materialen vrijkomen tijdens de sloopprojecten om ze vervolgens aan de markt aan te bieden. Denk hierbij aan deuren, balken, tegels en kozijnen. Zo kent de Resource Store (zie foto) een onderverdeling, waaronder de categorieën ‘Afwerking’ en ‘Bouwmaterialen’, maar ook ‘Sanitair’ en ‘Keuken’.

Bewustwording

Daarnaast heeft de Brabantse gemeente als doel dat Resource Store voor sociale bewustwording zorgt: bezoekers ontdekken hoeveel waardevolle materialen vrijkomen tijdens het slopen. Bij de verkoop wordt het materiaal uit het gebouw gedemonteerd en kan de koper het direct ophalen. Overigens heeft het bouwconsortium Impuls, dat dit renovatieproject uitvoert, als doel om vrijgekomen materialen ook zelf een nieuwe bestemming te geven. Materialen die ze niet kan gebruiken, komen beschikbaar voor burgers en bedrijven.

Circulair denken

Zo daagt Impuls andere partijen uit om anders om te gaan met materialen en deze hoogwaardig te hergebruiken: van lineair naar circulair denken. Dit consortium is een samenwerking tussen Brink Groep, Door Architecten/ Rudy Uytenhaak architectenbureau, DWA, Kuijpers en Laudy Bouw & Ontwikkeling. Ze verduurzaamt de komende jaren in het totaal 7 gemeentelijke gebouwen. Begin dit jaar heeft Duurzaam Gebouwd hieraan al veel aandacht besteed, onder meer via het artikel ‘Medewerkers gemeente Eindhoven helpen bij verduurzaming vastgoed’. De eerste stappen voor de renovatie van de Stadhuistoren zijn overigens gezet: de bouwsteigers zijn neergezet en er wordt inmiddels asbest afgevoerd.