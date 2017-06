Hotel en woningen op Landgoed Soestdijk

Voor € 1,7 miljoen heeft het consortium Made by Holland het paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het paleis biedt ruimte aan tentoonstellingen en een deel van het paleis bouwt ze om tot een hotel. Ook in de historische gebouwen aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg kunnen bezoekers overnachten, in kamers en suites van uiteenlopende omvang en klasse. Daarnaast komt daar ook ruimte voor evenementen als muziek, dans, theater, film en fotografie.

65 (half)vrijstaande woningen

Op de locatie van de huidige Marechausseekazerne komen 65 grotendeels grondgebonden (half)vrijstaande woningen. Volgens het consortium speelt dit aanbod in op de regionale behoefte. Hierbij heeft ze zich onder meer laten leiden door gemeentelijke Woonvisie van de gemeente Baarn.

Proeftuin met innovatie

Het park rond paleis Soestdijk wordt een proeftuin, waarin innovatie te zien en te beleven is. In de vleugels en gebouwen in het park kunnen bedrijven en kennisorganisaties hun nieuwste innovaties op het gebied van onder meer energie, duurzaamheid en waterbeheersing presenteren aan een breed publiek. Volgens het consortium maakt Nederland wereldwijd indruk op deze terreinen, die relevant zijn voor duurzame ontwikkeling.

Hoogste bod

De € 1,7 miljoen was het hoogste bod. Made by Holland bestaat uit Meyer Bergman Investments, Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek, adviesbureau Hylkema Consultants en Leeuwenpoort Ontwikkeling. Dit consortium had concurrentie van 2 andere bieders: het initiatief Eden Soestdijk en het plan Buitenplaats Soestdijk. In een eerdere ronde waren de 3 initiatieven al inhoudelijk beoordeeld. Ze voldeden allemaal aan de kwalitatieve en duurzame criteria voor de toekomst van het paleis Soestdijk. De gemeenten van Baarn en Soest en de provincie Utrecht zijn hierover geïnformeerd. Zij zijn ook al eerder in de procedure betrokken. Bij de verkoop hoort ook het opknappen en onderhouden van het paleis. De renovatie kost zo’n € 100 miljoen.