Meer subsidie voor duurzame energie

Per 1 juli 2017 stijgt het budget van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van € 70 miljoen naar € 90 miljoen.

Naast deze budgetstijging zijn er ook nieuwe voorwaarden. Zo kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.

Subsidie lucht-waterwarmtepomp

Daarnaast veranderen de subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp. Dit bedrag is € 1.100 bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW. Dit wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.

Subsidieaanvragen van bijna € 30 miljoen

Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Alle aanvragen die vanaf 1 juli worden ingediend, worden afgehandeld op basis van deze nieuwe voorwaarden. Tot en met mei 2017 zijn ruim 9.000 aanvragen voor een gezamenlijke subsidieaanvraag van zo’n € 27.900.000. De meest aanvragen – zowel particulier als zakelijk – zijn voor subsidie op warmtepompen. De hoogte van het subsidiebedrag verschilt overigens per apparaat. Voor warmtepompen ligt deze tussen € 1.000 en € 2.500, dit hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

Duurzame warmte stimuleren