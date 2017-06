Toekomst van duurzame gebouwen bij 'ASEAN Regional Mission'

Van 11 tot en 14 september staat de samenwerking tussen de Dutch – ASEAN Regional Sustainable Green Building cooperation centraal. In deze week vindt een netwerkseminar waarbij experts uit diverse landen kennisdelen.

Het netwerkseminar is een gezamenlijke inspanning in opdracht van Regional Business Development – ASEAN, ministerie van Buitenlandse Zaken en RVO. Het wordt ondersteund door Singapore Green Building Council, Building & Construction Authority of Singapore, de Green Building Council van Indonesië en de Maleisische Green Technologies Corporation.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit (Engels):

Jakarta, Indonesia

11/9

Networking event with Green Building Council Indonesia (GBCI)

One on One Meetings with Dutch consortia and Indonesian stakeholders

Flight to Singapore

Singapore, Singapore

11/9

1 Full Day Exclusive Green Mark Tours (Optional)

12/9

Networking seminar with Singapore Green Building Council(SGBC) & Building Construction Authority(BCA)

One on One Meetings with Dutch consortia and Singaporean stakeholders

13/9

Holland Pavilion at Singapore International Green Building Conference 2017

Flight to Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, Malaysia

14/9

Networking event with Malaysia Green Technology Corporation (GreenTech)

One on One Meetings with Dutch consortia and Malaysian stakeholders

Flight to Amsterdam

Meer informative en inschrijven

Meer informatie over de reis en de mogelijkheid tot deelname vindt u op de website van RVO.nl.