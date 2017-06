Subsidie voor energiescans Noord-Hollandse monumenten

De provincie Noord-Holland stelt voor 2017 € 100.000 beschikbaar voor onderzoeken naar de herbestemming van monumenten.

Met deze subsidie wil de provincie het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten bevorderen. Een energiescan is echter wel een verplicht onderdeel om voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Verduurzamen belangrijk bij exploitatie

“We zien dat eigenaren graag in een vroeg stadium weten hoe leegstand van hun monumenten voorkomen kan worden en welke functies mogelijk zijn”, vertelt gedeputeerde Jack van der Hoek. “Het verduurzamen van monumenten is een belangrijk middel om een exploitatie rond te krijgen.”

61 onderzoeken in 5 jaar

De afgelopen 5 jaar heeft de provincie subsidie verleend om 61 haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren: voor 46 rijksmonumenten, 1 provinciaal monument, 9 gemeentelijke gebouwen en 5 gebouwen zonder monumentenstatus. Deze onderzoeken hebben inmiddels geleid tot de uitvoering van herbestemming bij onder meer De Nederlandse Bank in Alkmaar, Huize de Dieu in Alkmaar, fort Westoever in Den Helder en Villa en Tweelinghuis Leyduin (zie foto) in Vogelenzang.

Subsidie tussen € 5.000 en € 10.000

Zowel de eigenaar van een monument als een belanghebbende voor de herbestemming van een monument komt in aanmerking voor zo’n subsidie. Deze bedraagt 50% van de subsidiale kosten met een maximum van € 10.000. De gevraagde subsidie moet wel hoger zijn dan € 5.000. Geïnteresseerden kunnen hun aanvraag indienen tot 1 november 2017. De provincie behandelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.

