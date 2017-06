In 3 jaar voor ruim € 100 miljoen circulair ingekocht

Ruim 40 organisaties hebben de afgelopen 3 jaar gezamenlijk voor meer dan € 100 miljoen circulair ingekocht.

Deze 40 publieke en private partijen werken samen in de Green Deal Circulair Inkopen van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. Ze hebben inmiddels zo’n 80 circulaire inkooppilots opgestart.

Sleutel voor ketensamenwerking

“Circulair inkopen haalt verspilling uit de keten, staat voor waardebehoud en levert financiële voordelen op”, vertelt programmamanager Michel Schuurman van MVO Nederland. “De in- en verkoopovereenkomst is een belangrijke sleutel om nieuwe circulaire businessmodellen en ketensamenwerking in de praktijk te brengen.” Bij circulair inkopen borgt de inkopende partij dat afgenomen producten of diensten herbruikbaar zijn door hierover afspraken te maken met zijn leveranciers. Zij ontwerpen hun producten en regelen hun diensten en processen op zo’n manier, dat na het einde van hun levensduur de producten teruggenomen kunnen worden en hoogwaardig worden gerecycled.

Gemeente Wageningen: 100% circulair inkoopbeleid

Dit gebeurt onder meer bij Alliander, Dura Vermeer en de TBI-onderneming Croonwolter&dros, die dit jaar 40% van hun bedrijfskleding circulair willen inkopen. De gemeente Wageningen heeft een 100% circulair inkoopbeleid ingevoerd. Dit betekent dat circulair inkopen bij deze gemeente een vast onderdeel is van elk inkooptraject. Daarnaast maakt de Rijksoverheid de omslag naar een compleet circulaire inkoop van kantoormeubilair en heeft het UMC Utrecht een 10-jarig contract afgesloten voor 90% van het kantoormeubilair, wachtkamermeubilair en de huiskamerinrichting.

Green Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen is gestart in 2013. De eerste 3 jaar hebben de deelnemers minimaal 2 circulaire inkooptrajecten gestart in de eigen organisatie. Sinds begin dit jaar zijn de deelnemers, naast de collectieve bijeenkomsten, actief in verschillende werkgroepen. Hierin besteden ze aandacht aan het uitwerken van ideeën, het oplossen van knelpunten en het realiseren van diverse innovaties die ze in de proefprojecten hebben ontwikkeld. Deze groepen richten zich op de bouw, disposables, ICT, infra/GWW en interieur.

Door het delen van ervaringen, successen en belemmeringen binnen de groep van deelnemers kunnen de organisaties circulair inkopen sneller integreren in de eigen organisatie. Daarnaast worden de opgedane lessen verspreid onder een breed publiek, zodat andere inkopers niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Daarnaast zijn de belangrijkste lessen en ervaringen gebundeld in de publicatie 'Meerwaarde – de oogst van 3 jaar Green Deal Circulair Inkopen’.

Bedrijven kunnen zich nog steeds aanmelden om aan deze Green Deal mee te doen. De kosten voor de deelname aan dit netwerk bedragen € 1.250 per jaar.

Foto: Netbeheerder Alliander werkt toe naar het circulair inkopen van hun kabels en leidingen. Rechts staat Hendrik van Zantvoort, programmamanager Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij Alliander, met links Hendrik de Vries, consultant duurzaamheid en circulaire economie bij Liandon (onderdeel van Alliander). Fotografie: Jurn de Winter