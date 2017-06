30% industriële warmtevraag dankzij geothermie

Ultra Diepe Geothermie kan in de toekomst 30% van de warmte leveren, die de industrie nodig heeft.

Hiervoor hebben de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en 7 consortia van bedrijven afgelopen week de Green Deal Ultra Diepe Geothermie getekend.

“Het kabinet streeft ernaar om in 2050 de CO 2 -uitstoot in Nederland terug te brengen naar bijna 0”, vertelt demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken. “Daarbij is het noodzakelijk om voor de warmtevoorziening alternatieven te zoeken. Geothermie is zo’n alternatief, waarbij de warmte uit de diepe ondergrond naar het oppervlak wordt gehaald. De huidige projecten zijn nog niet geschikt voor de hoge temperatuurwarmtevoorziening voor de industrie. Om de warmtevraag in deze sector te verduurzamen, is het noodzakelijk geothermie op grotere diepten toe te passen.”

De 7 consortia bestaan elk uit een groep van bedrijven die zich samen ten doel hebben gesteld om binnen afzienbare tijd een UDG-project te ontwikkelen. Ze worden vertegenwoordigd door Vermilion Energy Netherlands, FrieslandCampina, GOUD, Parenco/QNQ, Geothermie Brabant, Huisman equipment en Havenbedrijf Rotterdam en zijn verdeeld over 3 geologische regio’s:

Friesland (Heerenveen, Leeuwarden)

Midden-Nederland (Utrecht, Renkum, Oost-Brabant)

Zuid (Schiedam, Rotterdam)

Geothermie biedt goede mogelijkheden om de lagere-temperatuurwarmtevraag duurzaam in te vullen. Voor de verduurzaming van de hogere-temperatuurwarmtevraag in bijvoorbeeld de procesindustrie is het noodzakelijk om geothermie op grotere diepten toe te passen dan tot nu toe gebruikelijk. UDG is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter.

Illustratie: de werking van geothermie (Bron: MADe)