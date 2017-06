Subsidie voor Brabantse monumenten en molens

De provincie Noord-Brabant investeert dit jaar bijna € 3,5 miljoen in de restauratie van monumenten, eco-archeologisch onderzoek en onderhoud van molens.

Het grootste deel van dit bedragen – € 3,3 miljoen, inclusief € 1,7 miljoen subsidie – gaat naar het restaureren van de rijksmonumenten. Dit bedrag gaat naar religieus erfgoed, kastelen en landgoederen, industrieel erfgoed en militair erfgoed. Het aanvragen van deze subsidie kan vanaf 4 juli tot en met 31 oktober 2017. De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 200.000 en een maximum van € 400.000.

Eco-archeologisch onderzoek en onderhoud molens

Daarnaast investeert de provincie € 85.000 in het eco-archeologisch onderzoek en € 93.000 in het onderhoud van molens. Het gaat hierbij om projecten die voortkomen uit een ruimtelijk project en worden uitgevoerd in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Deze regeling is opengesteld sinds 23 juni en wordt namens de provincie uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Brabant. De hoogte van de subsidie bedraagt € 24.500 en aanvragen kunnen tot en met 15 december worden ingediend.

“Brabant is bezaaid met erfgoed”, verklaart gedeputeerde Henri Swinkels. “Van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Bij al dat erfgoed horen verhalen, die ons verleden zichtbaar maken en ons verbinden. Dat willen we zichtbaar maken en houden. Dat doen we door bijdragen aan het behoud en de restauratie van ons erfgoed.”

Subsidie naar 9 monumenten

Eerder dit jaar liet deze provincie weten ruim € 2,2 miljoen aan subsidie beschikbaar te stellen voor de restauratie en instandhouding van 9 Brabantse monumenten. Het ging hierbij om:

Fort bij Giessen: € 280.450

Grote Kerk in Breda: € 225.085

Kasteel Heeswijk: € 322.416

Kathedraal Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch: € 251.166

Sint Jan de Doper in Waalwijk: € 235.395

Klooster Oude Dijk in Tilburg: € 63.000

Suikerentrepot in Standdaarbuiten: € 379.547

Landgoed De Wamberg in Berlicum: € 219.076

Kasteel Eymerick in Heeze: € 233.426

Hierbij richt Brabant zich op 4 verhaallijnen, te weten: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. “Monumenten als de Sint-Jan, de Grote Kerk en Kasteel Heeswijk zijn absolutie iconen van de Brabantse geschiedenis”, aldus Swinkels.

Foto: Molen De Hoop in Den Hout. Het is niet bekend of voor deze molen subisidie is aangevraagd. (Bron: Quistnix)