Eerste resultaat transformatie Planetenbaan te zien

Een leegstaand kantoorgebouw aan de Planetenbaan in het Utrechtse Maarssen is getransformeerd in een appartementencomplex.

Het complex van 3 verdiepingen biedt ruimte aan 22 huurwoningen in de vrije-huursector. Deze transformatie geldt als het eerste concrete voorbeeld van een grotere transformatieopgave in dit gebied. In 2013 heeft de Provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht een visie opgesteld om meer menging van functies in dit gebied toe te staan, zoals wonen en werken.

“We zijn blij met de sterke kwaliteitsimpuls, die het gebied krijgt met deze en toekomstige transformaties”, geeft wethouder Pieter de Groene aan. “Voor een lange tijd heeft een omvangrijke hoeveelheid kantoren en bedrijven op het bedrijventerrein Planetenbaan leeg gestaan. Met deze omvorming naar woningen uit het middensegment kunnen we bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt, een van onze speerpunten. Ik ga ervanuit dat dit een goed voorbeeld is om andere investeerders en eigenaren over de streep te trekken voor de ontwikkeling van dit gebied.”

Kwaliteit en vestigingsklimaat verbeteren

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is initiatiefnemer, ontwikkelaar en financier van deze transformatie. “Niet alleen in Stichtse Vecht maar op veel plekken in deze provincie staan gebouwen al lang leeg”, weet directeur Cees Busscher. “Wij zijn trots dat we kunnen helpen plaats te maken voor functies, waar wel vraag naar is. Zo kunnen we de kwaliteit en het vestigingsklimaat in de provincie verbeteren. Daarnaast is dit een uitstekend voorbeeld hoe overheid en marktpartijen in situaties van leegstand van gebouwen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk komen tot een haalbaar plan.”