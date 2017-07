Feyenoord bouwt nieuwe trainingsaccommodatie

Vorige week heeft Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst de eerste officiële paal geslagen voor het nieuwe trainingscomplex van de landskampioen. Dankzij verschillende maatregelen om het energieverbruik van dit complex te reduceren, gaat de CO 2 -uitstoot fors omlaag.

Het Rotterdamse ingenieursbureau Techniplan Adviseurs is verantwoordelijk voor het ontwerp van alle technische gebouwinstallaties. Zo maakt het complex gebruik van de restwarmte van het stadsverwarmingsnet voor de ruimte- en veldverwarming, de warmtapwaterbereiding en zelfs de wasdrogers. Hierdoor zijn geen gasaansluitingen nodig. Ledverlichting zorgt voor een extra reductie van het elektraverbruik.

Veel transparantie en interactie tussen velden en gebouw

Een groot deel van het nieuwe trainingscomplex staat in het teken van sportmedische faciliteiten en afdelingen die zich bezig houden met onderzoek en de prestaties van de spelers. Het complex beschikt over diverse kantoren, een auditorium, een restaurant, ontspanningsruimtes en kleedfaciliteiten met diverse wellness­voorzieningen. Rondom het gebouw komen 2 voetbalvelden, een kunstgras warming-upstrook en een aparte keeperszone. MoederscheimMoonen Architecten heeft het gebouw op zo’n manier ontworpen, dat er zo veel mogelijk transparantie en interactie tussen de velden en het gebouw zijn. Een van de zijden is namelijk volledig van glas.

Balans tussen duurzaamheid en comfort

“Wij zijn er trots op dat we bij dit prestigieuze en typisch Rotterdamse project zijn betrokken”, vertelt Allard Jansen, projectleider bij TechniPlan Adviseurs. “Belangrijk in dit project is de balans tussen duurzaamheid en comfort.” Behalve het architectenbureau werkt het ingenieursbureau in dit project samen met Kooiman Infraprojectadvies, IMd raadgevende ingenieurs, LBP Sight en bouwbedrijf Berghege.