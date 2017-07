Den Haag wil aardgas vervangen door duurzame warmte

Als vervanging van aardgas kiest de gemeente Den Haag vooral voor aardwarmte uit eigen bodem. Uiteindelijk wil de hofstad aardgas in 2040 volledig vervangen door duurzame warmte.

Aardgas zorgt momenteel voor ruim de helft van de energie dat Den Haag jaarlijks verbruikt. Dit gas verwarmt hoofdzakelijk gebouwen en wordt gebruikt om te douchen en te koken. Alles bij elkaar is het gasverbruik goed voor 43% van de jaarlijkse Haagse CO 2 -uitstoot.

Warmtewinning uit meerdere lokale bronnen

“We moeten gas echt vaarwel gaan zeggen”, vindt wethouder Duurzaamheid Joris Wijsmuller. “Tegelijkertijd wonen we boven op de oplossing: aardwarmte ligt onder onze stad dichter aan de oppervlakte dan onder andere steden.” Naast deze vorm van warmte stimuleert de gemeente Den Haag ook warmtewinning uit andere lokale bronnen, zoals zeewater of gezuiverd afvalwater.

Ondergrondse leidingnetwerken dienen de aardwarmte te leveren aan de gebruikers in de stad. Inmiddels hebben de netwerken in het centrum, Ypenburg en Wateringse Veld zo’n 18.000 aansluitingen, maar die warmte is nu nog gasgestookt. Wijsmuller wil echter dat bewoners keuzevrijheid hebben. “Er moet ook ruimte zijn voor de eigen, kleinschalige oplossingen, bijvoorbeeld voor bewoners die samen zonne-energie willen opwekken en delen.”

Alle Haagse huizen gasloos in 2040

Volgens de gemeente is een hoger tempo vereist. Om tot aan 2040 alle Haagse huizen gasloos en duurzaam te maken, moeten er jaarlijks gemiddeld 10.000 woningen worden aangepakt. Daarom breidt de gemeente enerzijds tot 2030 de warmtenetwerken uit tot 100.000 aansluitingen. Anderzijds worden alle overige bestaande woningen individueel of in klein collectief verduurzaamd.

Om de duurzaamheidsambitie in 2040 te bereiken, zet het gemeentebestuur verder in op nieuwbouw zonder gasaansluiting en grootschalige isolatie van de bestaande gebouwen.

Foto: het Binnenhof in Den Haag (Jesterhat84)