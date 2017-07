Interactief dashboard versnelt naar beter label

Voor 2023 moeten kantoren het energielabel C hebben. Berekeningen van Upgreen laten zien dat nog steeds 900.000 m2 aan gemeentelijke kantoorruimten een verplichte labelsprong maken.

Upgreen claimt dat gemeenten kostenneutraal kunnen verduurzamen. Het initiatief van ABC Nova en DGMR presenteerde haar plannen tijdens het VNG Jaarcongres in juni. Naast energie wordt door slim combineren van big data inzichtelijk gemaakt wat ruimtereductie oplevert en aan productiviteit kan bijdragen.

Interactief dashboard

Het interactieve dashboard op de website van Upgreen toont per gemeente de investeringskosten en besparing per vierkante meter bij een labelsprong naar C, naar A of naar Bijna Energieneutraal (BENG). De labelsprong wordt kostenneutraal door de energiebesparing en de mogelijkheden van ruimtereductie mee te rekenen. Verder krijgt de gemeente inzicht in de productiviteitsstijging van haar medewerkers bij een beoogde labelsprong.

