Supervisor moet zorgen voor aangenaam verblijfklimaat in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft stedenbouwkundige en architect Winy Maas van MVRDV benoemd tot supervisor binnenstad.

Maas gaat adviseren over alle grote ruimtelijke plannen in de binnenstad en de samenhang daartussen. Zo wil de Brabantse gemeente een kwaliteitsslag maken naar een aangenaam verblijfklimaat met allure.

Eindhovens centrum wil concurreren met andere centra

Eindhoven wil haar binnenstad ontwikkelen tot een centrum dat de concurrentie aangaat met andere attractieve stadscentra in de wereld, maar wel passend bij de schaal van de stad. Dat kan bijvoorbeeld door het centrum verder te verdichten, via hoogbouw, transformatie en de aanleg van binnenhoven. Daarnaast speelt het veraangenamen van het centrum een belangrijke rol, met meer groen en water, meer levendigheid, meer mogelijkheden voor ontmoeting en meer beleving.

De afgelopen jaren ontwikkelden de High Tech Campus en de TU/e zich tot aansprekende gebieden om te werken en de verblijven. Die high-techbedrijvigheid verdween naar de randen van de stad, afgezien van de TU/e-campus. Bewoners en bezoekers in de binnenstad merken niet dat deze stad een van de internationale high-techhotspots in de wereld is. “Het centrum van Eindhoven lijkt van niemand te zijn”, vertelt Maas. “Maar Eindhoven heeft wel een sterk profiel als het gaat om high tech en design. In andere steden bepaalt het centrum vaak juist de identiteit. Ik wil kijken hoe we dat in Eindhoven ook terug kunnen later komen. En er is ruimte.”

Maas zoekt samenwerking

Eindhoven heeft Maas als opdracht gegeven om samenhang te brengen in de ruimtelijke plannen en projecten die daarvoor moeten zorgen. Hij heeft hierbij als uitdaging gekregen om iedereen erbij te betrekken. De binnenstad is namelijk van iedereen en daarom mag iedereen over deze opgave meepraten. “We zijn trots dat Winy Maas met zijn internationale ervaring bereid is om de rol van supervisor te vervullen”, geeft wethouder Wilbert Sueren aan. “Hij is bij uitstek in staat om mee te denken hoe onze binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk en functioneel mogelijk kunnen maken.”

De afgelopen jaren ontwikkelden de High Tech Campus en de TU/e zich tot aansprekende gebieden om te werken en de verblijven. Die high-techbedrijvigheid verdween naar de randen van de stad, afgezien van de TU/e-campus. Bewoners en bezoekers in de binnenstad merken niet dat deze stad een van de internationale high-techhotspots in de wereld is. “Het centrum van Eindhoven lijkt van niemand te zijn”, vertelt Maas. “Maar Eindhoven heeft wel een sterk profiel als het gaat om high tech en design. In andere steden bepaalt het centrum vaak juist de identiteit. Ik wil kijken hoe we dat in Eindhoven ook terug kunnen later komen. En er is ruimte.”

De komende tijd gaat Maas het debat aan en zoekt hij de samenwerking met iedereen die hierover wil meedenken en meedoen. Hij start hiermee tijdens de Dutch Design Week, dat dit jaar plaatsvindt van 21 tot en met 29 oktober. Maas geldt als een van de ambassadeurs van deze week.

Herontwikkeling Stationsplein

Vorige maand liet ontwikkelaar en belegger Amvest weten de Stationsomgeving Zuidplein van Eindhoven te herontwikkelen. Dit dient een verblijfsgebied van wonen, werken, uitgaan en recreëren te worden. Powerhouse Company heeft het plan ‘District E’ ontworpen in samenwerking met Zones Urbaines Sensible. Dit plan omvat zo’n 450 woningen, waarvan 20% gelden als sociale huurwoningen. In het totaal komen er 3 torens tussen 76 en 158 meter hoog. Daarnaast komen op de begane grond technologische toepassingen, onder meer in de vorm van ledlijnen in de bestrating die het verkeer en de voetgangersstromen geleiden. De bouw start in december 2019 en de gebouwen dienen in 2022 gereed te zijn.

Voor Duurzaam Gebouwd Magazine #37 interviewde marketeer Marjet Rutten Winy Maas.

Beeld bovenaan: Het centrum van Eindhoven (Beeld: G.Lanting)