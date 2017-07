Utrecht sluit nieuwbouw niet meer op aardgas aan

Nieuwbouwwoningen in Utrecht worden aardgasvrij. De gemeente wil daarnaast geen gasleidingen meer vervangen die aan het einde van de levensduur zijn, mits er een duurzaam alternatief beschikbaar is.

“De komende jaren gaat er veel veranderen in de manier waarop we onze huizen en kantoren verwarmen”, geeft wethouder Lot van Hooijdonk aan. Er zijn aanpassingen nodig in gebouwen en in de energie-infrastructuur. Om klimaatneutraal te worden moet de gemeente alternatieve energiebronnen als de zon, de wind, aardwarmte en restwarmte toepassen. De gemeente grijpt natuurlijke momenten aan voor het maken van investeringskeuzes in het verduurzamen van de warmtevoorziening. Ze kijkt per gebied met samenwerkingspartners en bewoners naar de beste oplossing. “Dit levert de wijken waar we aan de slag gaan ook veel op. Energiezuinige huizen waarmee we een flinke tijd vooruit kunnen, werkgelegenheid en een gezonde toekomst.”

Aardgasvrije wijken

De landelijke afspraak is om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. De gemeente Utrecht tekende hiervoor de Green Deal aardgasvrije wijken. Op dit moment geldt nog een aansluitplicht van woningen en gebouwen op aardgas, maar het Rijk kondigde al aan de wetgeving voor nieuwbouw aan te passen, mogelijk per 1 januari 2018.