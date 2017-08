Event over digitalisering Nederlandse woningbouw

Op 12 oktober aanstaande vindt NEXT CO-MOTION plaats, een event dat een bijdrage moet leveren aan verdere ontwikkeling van digitalisering door koplopers met elkaar in gesprek te brengen. De bijeenkomst bestaat uit 2 delen: overdag voor koplopers en de avond voor geïnteresseerden uit de woningbouwsector.

Onderwerpen die gedurende het event aan bod komen zijn 3D-printing, geavanceerde BIM-toepassingen, robotisering, VR- en AR-toepassingen, drone-data, woningmonitoring en domotica. Daarnaast komen woningconfigurators aan bod en worden gesprekken gevoerd tussen experts over rekenkracht, eigenaarschap van data, API’s [Application Programming Interface, red.] en welke voordelen dit heeft voor de eindgebruiker.

Het event in het innovatiecentrum CIC in Rotterdam bestaat uit twee delen, overdag en ’s avonds. Overdag staat in het teken van co-creating the future: maximaal 80 koplopers delen 15 experience pitches en voeren daarna het gesprek over de ontwikkeling van digitalisering van de woningbouw. De avond staat in het teken van sharing the future: maximaal 300 deelnemers van bedrijven actief in de woningbouwsector krijgen een pakkende wrap-up van het dagprogramma. Daarnaast is er een doorkijkje naar de digitale toekomst, waar de belangrijkste ontwikkelingen aan het licht komen. Aanmelden kan via deze link.