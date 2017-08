16 energiezuinige woningen opgeleverd in Borne

Vlak voor de zomervakantie heeft bouwbedrijf Trebbe 16 energiezuinige woningen opgeleverd in het Overijsselse dorp Borne.

Het gaat hierbij om 4 hoekwoningen en 12 tussenwoningen. De tussenwoningen voldoen aan de uitgangspunten van de richtlijn Bijna Energieneutraal Gebouwd (BENG), die in 2021 gaat gelden. Peters & Lammerink architecten zorgde voor het ontwerp. Dankzij onder meer goede isolatie en tripleglas zijn 10 van deze huizen duurzaam. Daarnaast beschikken 6 woningen over een hybride warmtepomp die warmte terugwint en leveren zonnepanelen zo veel energie op, dat de volledige energierekening wordt terugverdiend.

Samenwerking voor duurzame woonkwaliteit

In opdracht van ontwikkelaar Twickelborg Vastgoed zorgde het samenwerkingsverband De Bongerd voor deze woningen. Deze samenwerking bestaat uit dochtervennootschappen en vennootschappen gelieerd aan Van Wonen, Droste vastgoedontwikkeling, Dura Vermeer Bouw Hengelo, Bouwonderneming Oude Wolbers Borne en Trebbe. “Gezamenlijk is het gelukt om een stukje duurzame woonkwaliteit toe te voegen aan Borne”, vertelt Hein Stooker, directeur projectontwikkeling Trebbe Wonen.

Meerdere subsidies

Dit project is mede mogelijk gemaakt door meerdere duurzaamheidssubsidies: de duurzaamheidssubsidie van de provincie Overijssel, een subsidie voor duurzame woningbouw door gemeente Borne en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van de Rijksoverheid. “Voor de provincie is energietransitie een van de grootste opgaven voor de komende jaren”, laat gedeputeerde Annemieke Traag. “Onze ambitie is om het aandeel hernieuwbare energie naar 20% te laten groeien. Dit project levert een bijdrage aan deze doelstelling.”

Volgens wethouder Michel Kotteman van de gemeente Borne sluiten deze woningen aan op de toekomstvisie van Borne in 2030, waaronder energieneutrale woningen en het gebruik van groene energie. “Daarnaast zijn deze woningen een fantastische toevoeging aan deze wijk.”

Foto: Om de oplevering een feestelijk tintje te geven, werd de eerste woning op 20 juli feestelijk geopend door gedeputeerde Energie & Milieu Annemieke Traag van provincie Overijssel, wethouder Michel Kotteman van gemeente Borne en directeur projectontwikkeling Hein Stooker Trebbe Wonen.