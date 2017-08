Gasloze kazerne in Bodegraven

Medio 2018 start de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Groene Zoom in Bodegraven, zonder gasaansluiting. Hiervoor hebben de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afgelopen week een overeenkomst getekend.

De VRHM heeft aangegeven een duurzame kazerne te willen realiseren. Het ontwerp van JB Architectuur omvat een gasloos, onderhoudsarm en energiezuinig gebouw, dat ook geschikt is voor andere gebruiksmogelijkheden.

Veilige toekomst voor Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester Christiaan van der Kamp van gemeente Bodegraven-Reeuwijk en regionaal commandant Hans Zuidijk van Brandweer Hollands Midden zijn tevreden over deze overeenkomst. “Hiermee werken we aan een veilige toekomst voor onze gemeente”, vindt Van der Kamp. Volgens Zuidijk komt de nieuwe kazerne op een betere locatie: aan de Groene Zoom. “Vanuit deze nieuwe plek kunnen we straks sneller in de kern van Bodegraven zijn als daar brand is.”

De huidige locatie aan de Portugalweg voldoet namelijk niet meer aan de zorgnormen, zo besloot de gemeenteraad al in oktober 2015. Toen stemde de raad namelijk in met de bouw van de nieuwe kazerne aan de Groene Zoom, achter het Shell-tankstation. Deze ligt aan een van de belangrijkste uitvalswegen van Bodegraven en is goed bereikbaar voor leden van de vrijwillige brandweer.

Bouw start medio 2018

De voorbereidingen van het bouwrijp maken van de grond zijn inmiddels in werking gezet. Deze werkzaamheden vangen in de loop van september 2017 aan. Daarnaast starten beide partijen na de zomer met de bestemmingsplanprocedure. Medio 2018 zou dan met de bouw begonnen kunnen worden.

Foto: Xavier66/Wikipedia