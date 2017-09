€ 5,8 miljard subsidie voor recordaantal energieprojecten

In de eerste helft van 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken aan een recordaantal van 4.530 projecten subsidie toegekend, vanuit de Subsidieregeling Duurzame Energie. Aan deze projecten heeft dit ministerie in het totaal € 5,8 miljard aan subsidie toegekend.

Dit aantal energieprojecten is een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde afgelopen najaar en een verviervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde in 2016. Vorig jaar ontvingen in het totaal zo’n 3.200 projecten SDE+subsidie.

Zonne-energieprojecten als koploper

De meeste subsidie ging voor het eerst naar projecten voor zonne-energie. Zo’n 4.400 projecten ontvingen gezamenlijk in het totaal € 2,8 miljard subsidie. Op de tweede plaats staat windenergie: voor 68 projecten was zo’n € 2,2 miljard subsidie beschikbaar.

“Technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te wekken, hebben een steeds lagere kostprijs”, legt minister Henk Kamp van Economische Zaken uit. “Hierdoor zorgt de bijdrage van zonnestroom aan de Nederlandse energieproductie voor het grootste aandeel binnen deze ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Dankzij een recordaantal projecten dragen bedrijven en instellingen fors bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.”

Van 7% naar 14% hernieuwbare energie in 2020

Dankzij deze projecten is het aandeel duurzame energie met 1,1% gestegen, naar 7%. Deze subsidieregeling geldt voor het kabinet als belangrijkste stimulans om het aandeel van 14% hernieuwbare energie in 2020 te behalen. In 2023 dient dit aandeel op 16% te liggen, volgens afspraak uit het Energieakkoord.

In het totaal was in deze ronde van de SDE+ voor bijna € 7,1 miljard aan projecten ingediend. Voor € 1,2 miljard aan ingediende projecten is afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de inhoudelijke eisen. Overigens kunnen ook dit najaar bedrijven en (non-profit) instellingen weer gebruikmaken van de SDE+regeling. De inschrijfronde is geopend van 3 oktober tot en met 26 oktober. Voor de projecten is een budget van € 6 miljard beschikbaar.