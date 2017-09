Dijkgraaf pleit voor klimaatwethouders

Dijkgraaf Kees Jan de Vet van de Brabantse Delta pleit ervoor dat elke gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen een aparte wethouder voor klimaat benoemt. Dit zegt hij tegen BinnenlandsBestuur.nl.

“Het klimaat is het grootste bestuurlijke vraagstuk in Nederland”, zegt hij. “In vergelijking met de 3 decentralisaties is het een veel grotere en complexere operatie om alle huishoudens in Nederland van het gas te krijgen.”

Wethouder voor Klimaatzaken kan tempo maken

Daarom pleit hij voor een wethouder voor klimaatzaken, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. “Zo’n wethouder kan met het waterschap en de provincie tempo maken”, verwacht hij. “Daarbij moet de nieuwe Omgevingswet, die pas over een paar jaar in werking treedt, een inhoudelijke drager krijgen in de vorm van het klimaat. Door een klimaattoets op te nemen in de Omgevingswet ontstaat urgentie en samenhang. Als je de klimaateffecten scherp naar boven haalt, dan kun je ze ook programmeren en ga je innoveren. Nu is het energievraagstuk opgeknipt.”

Ieder huishouden van gas af

Ook vindt hij dat het klimaat een landelijk dragend thema moet worden. “Ik hoop dat er straks een minister van Klimaat komt en dat het beleid niet zo versnipperd is als de afgelopen jaren”, vertelt de voormalig directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Als het over energie ging, had ik bij de VNG te maken met 3 ministers. Het werd op een gegeven moment zo ingewikkeld, dat voorzitter Jorritsma op zondagavond de premier belde om de knoop door te hakken. Als we de doelstellingen van Parijs willen halen, dan moeten we af van de fossiele brandstoffen. Geen benzinestations meer, ieder huishouden in Nederland van het gas af.”

De Vet (CDA) is sinds 1 september dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta.