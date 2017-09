Meer energiezuinige kantoren met energielabel

In 2023 is een energielabel C verplicht voor kantoren. De eis lijkt zijn vruchten af te werpen, want het aantal panden met een groen energielabel stijgt.

Deze conclusie blijkt uit cijfers die bekend zijn gemaakt door RVO.nl. Ten opzichte van augustus 2016 steeg het aandeel geregistreerde energielabels met C of beter met 71%. Het aantal afgemelde energielabels G t/m D steeg met 40%.

Toch voldoet 80% van de kantoorgebouwen nog niet aan de voorgenomen norm van label C voor 2023. Deze kantoren zijn energieonzuinig of hebben nog geen label. Eigenaren van dergelijke kantoren moeten eerst hun precieze energielabel bepalen. Op EP-online staat of het pand al een energielabel heeft en zo ja, welk label.

Geen energielabel, wat nu?

Als er geen energielabel is, kan een eigenaar een energieadviseur inschakelen. Een energielabeladviseur kan via het Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPA-U) eventueel een huidig energielabel opstellen. Daarbij kan de adviseur gebouweigenaren voorzien van een advies welke maatregelen er genomen moeten worden.

Handig is om vervolgens energiemaatregelen te nemen samen met gepland onderhoud of op een ander natuurlijk moment. Ook is het raadzaam verduurzaming meteen grondig aan te pakken. Want wie meteen voor een beter label gaat, is voorbereid op mogelijke toekomstige wetgeving. Er zijn diverse maatregelen om energiebesparing te realiseren, waaronder het toepassen van ledverlichten en het vernieuwen of optimaliseren van installaties.

Organisaties die verduurzamen komen in aanmerking voor de Energieinvesteringsaftrek (EIA), via de generieke code 210000. Op de website van RVO.nl kunt u de specificaties bekijken en een aanvraag indienen. Let hierbij op dat het maatregelenpakket dat u opstelt moet bijdragen aan een verbetering van minimaal drie energielabels.

Bekijk een .pdf-bestand met daarin een infographic over de route naar energielabel C en hoger.