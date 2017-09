Energielabel C: stimulans of blok aan been? 

Auteur: Sannie Verweij

De trein naar Parijs is nu ook voor bestaande bouw vertrokken. Eind november 2016 heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aangekondigd dat alle kantoren vanaf januari 2023 in het bezit moeten zijn van – en dus moeten voldoen aan de eisen van - Energielabel C.

Eindelijk, een harde maatregel die ook geldt voor bestaande bouw. Dat was hard nodig. Natuurlijk is het mooi dat we hele duurzame nieuwbouw kunnen bouwen. Als Delfts bouwkundig ingenieur kan ik genieten van de nieuwste technieken en de Passiefhuis concepten. Maar de echte uitdaging zit ‘m wat mij betreft in de bestaande bouw; de ruim 67.000 panden die met bij elkaar zo’n 85 miljoen bvo m2 vertegenwoordigen. Meer dan de helft van die gebouwen voldoet nu nog niet aan die minimum eis van Energielabel C. We hebben het dus grof afgerond over circa 35.000 panden. Dat zijn er nogal wat.

De wil is er

Deze wetgeving schudt langzaam de nog slapenden in de vastgoedwereld wakker en ook bij hen dringt het besef door dat er nu echt iets moet gaan gebeuren. Zelf vind ik het belangrijk dat mijn klanten goed voor ogen hebben wat ze willen bereiken. Het valt mij op dat echt elke ondernemer waar ik mee werk, als ze daar even over door denken, het liefst meteen naar Energieneutraal willen optrekken. Dus niet eerst naar Energielabel C, maar meteen doorstoten. Net als dat ene of andere grote mooie voorbeeldproject.

Vanuit ideologisch standpunt zijn ze dus vaak bereid mee te gaan naar een grote renovatie die hun gebouw in 1 keer van energielabel G naar label A kan helpen. Of zelfs nog verder: naar een Energie leverend gebouw. In één klap kunnen ze daarmee voldoen aan de eis voor 2030 of zelfs die van 2050. Ze hebben allemaal echt wel de wil om er te komen. Maar toch lukt het nog niet en ik zie nog onvoldoende beweging. Wat is dat toch?

Andere problemen

Als de wil het probleem niet is, wat dan wel? Wat is dan een belemmering? In de praktijk zie ik zowel financiële als ook hele basale praktische belemmeringen.

Als je een volledige analyse maakt van het gebouw volgens de gangbare normen - denk hierbij aan de NEN 2767 conditiemeting en een Energielabel Maatwerk advies - dan kom je erachter dat het soms gewoon niet in de investeringsplaatjes past. Ofwel het kraakt met de technische levensduur, ofwel de financiële levensduur piept, waardoor het totale plan spaak loopt.

Dan de praktische bezwaren. Je hebt over het algemeen te maken met gebruikers. Gebouwgebruikers willen dat ze zonder klachten over comfort en verbouwingen hun ding kunnen doen in het gebouw. Van om de zoveel jaar verkassen en werken in een keet met herrie en stof, daar wordt geen gebruiker blij van. En juist die gebruiker wil je te vriend houden, zeker gezien de mogelijkheden die die partij heeft om te kiezen voor een andere locatie. Dus ook gebruikers willen het liefst één grondige verbouwing in plaats van meerdere kleinere.

Hazeldonk of Parijs?

Een grote renovatie is al een hele puzzel op zich: financieel en organisatorisch. Het kan gewoonweg niet altijd meteen nu. Soms schiet je in mijn ogen echt je doel voorbij met het ‘pappen en nathouden’ en halfbakken oplossingen. We moeten het einddoel voor ogen houden. Het doel van het Duurzaam Meer Jaren Onderhoudsplan is wat mij betreft op zijn minst Energielabel A in 2030, maar eigenlijk gewoon het liefst zo snel mogelijk Energieneutraal. Energielabel C in 2023 is immers alleen een tussenstation. We kunnen die tussenstop in Hazeldonk toch passeren en meteen met de TGV naar Parijs, al vertrekt die wellicht iets later? Je moet toch niet willen dat er op de korte termijn kosten gemaakt en inspanningen gedaan worden om die vervolgens een aantal jaar later er weer net zo hard uit te slopen om te voldoen aan de dan geldende eisen? Kan iemand mij uitleggen wat daar het milieurendement van is?

Inzicht in het totaalplan

Omdat meerdere klanten met dit dilemma worstelen, heb ik heb RVO gevraagd of er uitstelmogelijkheden komen hiervoor. Daarop heb ik tot op heden nog geen antwoord gekregen behalve dat ‘’de wetgeving nog in ontwikkeling is”. Ik ben benieuwd. Mijn opdrachtgevers ook. En tot die tijd hoop ik dat alle adviseurs net als ik goed blijven nadenken in hun adviezen. Bij een aanvraag voor een Energielabel C, geef ik ze op zijn minst een inzicht in wat er nodig is voor Energieneutraal. U toch ook?

