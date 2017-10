Nieuwe gebouwen gemeente Westland zijn CO2-neutraal

Eind vorige week zijn het nieuwe gemeentehuis en het nieuwe gemeentekantoor van de gemeente Westland officieel geopend. Deze gebouwen zijn CO 2 -neutraal.

Deze CO2-neutraliteit hebben ze te danken aan honderden zonnepanelen. Daarnaast beschikken ze over een duurzame klimaatinstallatie met een PCM-buffer die als warmte- en koude-opslag dient.

Daarbij heeft de gemeente Westland een Design, Build, Maintain, Finance en Operate (DBFMO)-contract met het consortium De Groene Schakel voor 25 jaar afgesloten. Dit consortium bestaat uit de VolkerWessels-ondernemingen Boele & van Eesteren, HOMIJ Technische Installaties, Kondor Wessels Projecten en PCH Dienstengroep en de Westlandse bedrijven Priva, Schwagermann en Elektravon.

Identiteitsversterkende, Westlandse elementen

Architectenbureau Cepezed heeft voor het ontwerp van beide gebouwen gezorgd, die allebei over volledig glazen gevels beschikken. “Dit stadhuis vertelt het verhaal van Westland, op een Westlandse manier”, vindt burgemeester Sjaak van der Tak. “Wars van poeha, gericht op innovatie, transparantie en duurzaamheid.” De nieuwe huisvesting stimuleert de samenwerking en ontmoeting. Daarnaast vergroot het de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Als identiteitsversterkend element zijn in verschillende ruimten wandgrote fotoprints met typisch Westlandse taferelen toegepast. Ook de materialisatie is typisch Westlands: elementen als plantenbedden op het omliggend terrein verwijzen net als het gebruik van glas en hout naar de kassen van ‘de glazen stad’.

In het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk (zie foto bovenaan) zijn de publieksbalie, het historisch archief, de raadzaal en 130 werkplekken. Dit pand heeft een oppervlakte van 5.280 m2. Het kantoorgebouw aan de Laan van de Glazen Stad in Naaldwijk beschikt over 397 werkplekken en een oppervlak van 5.660 m2.

Bouwtijd van 13 maanden

De bouw van beide panden startte op 18 mei 2016 en 13 maanden later kon de gemeente al proefdraaien in deze gebouwen. Een maand geleden zijn ze in gebruik genomen. De locaties van de oude gemeentekantoren in Naaldwijk, Monster, ’s-Gravenzande en Wateringen worden herontwikkeld.