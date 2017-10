‘€ 100 miljoen voor corporaties als stimulans verduurzaming’

Met een bijdrage van € 100 miljoen wil de nieuwe coalitie CDA, ChristenUnie, D’66 en VVD woningcorporaties stimuleren om sociale-huurwoningen extra te isoleren of andere energiebesparende maatregelen te nemen. Dit meldt NOS.

Volgens de omroep is dit een van de maatregelen van de onderhandelende partijen om het klimaatakkoord van Parijs na te komen.

'Forse investeringen nodig voor verduurzaming'

Voorzitter Marnix Norder van woningcorporatieverening Aedes vindt dit echter te weinig, zo liet hij op Radio 1 weten. “Dit is een mager begin. Met € 50 per woning kun je bij wijze van spreken alleen een paar spaarlampen kopen. Er zijn forsere investeringen nodig om woningen duurzamer te maken.”

Waarschijnlijk stelt het nieuwe kabinet hiervoor de verhuurdersheffing ter beschikking. Deze drukt komend jaar voor zo’n € 2 miljard op de begroting van corporaties, geeft Norder aan. “We verwachten veel meer dan een aftrek van € 100 miljoen voor verduurzaming, maar ook voor nieuwbouw en betaalbare huren.” De verhuurdersheffing is ingesteld om verhuurders van meer dan 10 huurwoningen bij te laten dragen om de nationale schuld te verminderen.

Corporaties willen graag hun plannen voor verduurzaming versneld realiseren, benadrukte hij. “Daarvoor hebben we veel meer geld nodig. Als we al het geld dat we hebben nu uitgeven aan verduurzaming, kunnen we pas in 2066 onze woningen CO 2 -neutraal te hebben.”

Concrete verduurzamingsplannen

Volgens de Aedes-voorzitter maken alle corporaties concrete plannen voor verduurzaming. “In 2021 hebben onze woningen bijvoorbeeld gemiddeld label B. Daarmee lopen we ver voorop bij de koopsector.” Daarnaast hebben de Aedes-leden in de Woonagenda afgesproken een plan van aanpak te maken hoe in 2050 hun woningen CO 2 -neutraal zijn. Om deze doelstelling te halen, zijn volgens de vereniging van woningcorporaties forse investeringen nodig.

