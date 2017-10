Gasloos bouwen in Nieuwerbrug

In een deel van de nieuwe wijk ‘De Wijde Wiericke’ van het Zuid-Hollandse dorp Nieuwerburg kunnen toekomstige bewoners zelf hun gasloze woningen bouwen.

In het totaal is er ruimte om 28 woningen voor zelfbouw. Hiervoor heeft het projectbureau Steenvlinder gezorgd, dat hiervoor op meerdere locaties in het land zorgt.

Gasloos als ambitie

“De gemeente Bodegraven-Reeuwijk was op zoek naar vernieuwende, bijzondere woonvormen”, legt Hans Sparreboom van Steenvlinder. “Wij hebben de ambitie om onze nieuwbouwkavels gasloos en daarmee duurzaam te leveren. Daarnaast moedigen we zelfbouw aan: we zien dat hierdoor op een organische manier veel diversiteit en woonplezier ontstaat.”

De kavels zijn vrijstaand, half-vrijstaand en geschakeld. Alle kavels krijgen een kap. Daarnaast komt er voldoende parkeerruimte. “De gemeente Bodegraven-Reeuwijk geeft nieuwe duurzame woonvormen graag de ruimte”, laat wethouder Kees Oskam weten. De zelfbouwkavels zijn een mooie aanwinst voor de wijk, het dorp Nieuwerbrug en de gemeente.”

De verwachte start van de verkoop is in maart 2018. Steenvlinder maakt de kavels bouwrijp, waarna de kopers rond de zomer van 2019 kunnen starten met het bouwen.

Foto: Marnix Norder (links, Steenvlinder) en wethouder Kees Oskam (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) tekenen de koopovereenkomst. Norder is ook voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties.