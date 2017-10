Duurzaamheid als een feestje

Auteur: Piet Scheerhoorn

Uit trots over de talrijke duurzame projecten doet een groep inwoners uit Hof van Twente er alles aan om de gemeente nog duurzamer te maken. Naast informatievoorziening zijn er activiteiten als een maandelijks café en een jaarlijks festival. “Wij organiseren duurzame feestjes waar mensen elkaar ontmoeten, zodat nieuwe ideeën ontstaan.”

Wat betreft duurzaamheid borrelt en bruist het van de ideeën in de gemeente Hof van Twente. Op allerlei gebied zijn er grote en kleine initiatieven, die variëren in toepassing van biologische producten, hergebruik, projecten om energie op te wekken en te besparen tot activiteiten om de kennis van duurzaamheid te vergroten.

Die vele activiteiten zijn hard nodig, want deze Overijsselse gemeente wil in 2035 energieneutraal zijn. Zeven mensen uit de gemeente zijn zich ervan bewust hoe groot die uitdaging is. Ze hebben zich georganiseerd in de werkgroep Hofkracht, legt mede-initiatiefneemster Marianne Hutten uit. “De gemeentelijke ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, is heel ambitieus. Dat lukt alleen als de inwoners daaraan ook meewerken. Dat willen wij stimuleren.”

Communiceren en inspireren

HofKracht bemoeit zich niet met het ontwikkelen van duurzame initiatieven. Het voornaamste doel is het inventariseren van bestaande projecten en het informeren van de inwoners in de gemeente. Dat gebeurt via allerlei kanalen, zoals een website, een nieuwsbrief en social media. Op de website is een overzicht te vinden van alle duurzame projecten in de gemeente en een kalender met activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ook is er praktische informatie over waar geïnteresseerden terecht kunnen voor technische ondersteuning bij de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen. En uiteraard is er een koppeling naar informatie over landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen en subsidies.

Wij willen gepassioneerde mensen bij elkaar brengen om kennis te delen, inspiratie op te doen en samen nieuwe ideeën ontwikkelen. Marianne Hutten, HofKracht

Daarnaast maakt HofKracht op allerlei manieren gebruik van gelegenheden om duurzaamheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Onlangs werd aan gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel een kaart aangeboden met 37 duurzame initiatieven in de gemeente. “Het overzicht is nog maar een greep, er gebeurt nog veel meer. Wij hebben dat gemaakt als een stimulans richting gemeente en provincie om door te gaan. Want we zijn al heel goed bezig. Daar zijn we trots op en dat willen we heel graag laten zien. Tegelijkertijd willen we met de kaart duidelijk maken dat er nog veel meer gedaan moet worden.”

Hofkracht Festival

Naast informeren is kennisdelen een doelstelling. Dat gebeurt tijdens allerlei bijeenkomsten, zoals in een duurzaamheidscafé. “Duurzaamheid bestaat uit een lappendeken van allerlei initiatieven, kleinere groepen die zich ergens vol voor inzetten. Wij willen deze gepassioneerde mensen bij elkaar brengen om kennis te delen, inspiratie op te doen en samen nieuwe ideeën ontwikkelen. Daarmee voorkom je ook dat elk nieuw initiatief telkens zelf het wiel gaat uitvinden.”

Afgelopen 14 oktober vond het duurzame evenement het Hofkracht Festival plaats. Dit festival in Goor is voor en door de inwoners rondom alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Het zorgde voor een platform om inspiratie op te doen en samen te werken. “Ons enige doel is mensen te enthousiasmeren. Bij duurzaamheid heb je vaak te maken met boe-roepers. Nou, wij zijn de blije roepers en wij maken van duurzaamheid een feestje.”

Illustratie bovenaan: een greep uit de duurzame activiteiten in Hof van Twente