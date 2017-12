€ 2,2 miljoen voor 10 Brabantse duurzame energieprojecten

De provincie Noord-Brabant en Enpuls gaan 10 duurzame energieprojecten voor en door Brabanders ondersteunen. Hiervoor hebben ze een budget van € 2,2 miljoen beschikbaar gekregen.

De partijen hebben een overeenkomst getekend om projecten die in 2017 en 2018 starten, voor 4 jaar te ondersteunen. Hiervoor zetten ze een zogeheten Sociaal Energieteam in, dat inwoners en lokale initiatieven ondersteunt om samen met bedrijven en gemeenten aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzame energieopwekking.

De ondersteuning is maatwerk en zal vooral bestaan uit technische, financiële en juridische kennis, ervaring bij energieprojecten, relevante netwerken, inzet van overheidsinstrumenten en een bijdrage in de financiering van innovatiekosten. In samenwerking met Tilburg University leggen beide partijen de opgedane kennis vast en verspreiden ze dit, zodat andere initiatieven de ervaringen, oplossingen en methodieken kunnen overnemen.

Meedoen met duurzame energieprojecten

Voor een volledige omschakeling naar duurzame energie is het namelijk van belang dat iedereen in staat is mee te doen met duurzame energieprojecten. En de potentie voor groei is er, zo bleek vorig jaar uit het onderzoek ‘Duurzame energieopwekking in Brabant’ dat het Tilburgse onderzoeksinstituut Het PON uitvoerde in opdracht van de provincie Brabant.

Ongeveer 6% van alle Brabanders nam destijds deel aan een energiecoöperatie of windcollectief. Een derde bereid is om met straat- of buurtbewoners energie te besparen of duurzaam op te wekken. Bijna de helft van de ondervraagden was bereid om eigen geld te investeren in energiebesparing of duurzame energie.

14% duurzame energie in 2020

“Veel Brabanders willen aan de slag met duurzame energie”, reageerde gedeputeerde Anne-Marie Spierings van Energie destijds. “Met slimme investeringen kun je energie en geld besparen en samen maken wij het verschil voor het klimaat. Het grote aantal Brabanders dat aan de slag wil met energie besparen en duurzaam opwekken geeft mij vertrouwen dat we onze doelen kunnen halen.” Via de Uitvoeringsagenda Energie werkt de provincie Noord-Brabant aan het doel om in 2020 14% van de energie in Brabant duurzaam op te wekken. Dat is nu 7%.

Enpuls is een onderdeel van de Enexis Groep en richt zich op de energievergroening en -besparing. Het focust zich hierbij op de thema’s duurzame gebiedsontwikkeling, flexibiliteit, energiebesparing en duurzame mobiliteit. Enpuls wil diverse overheids- en marktpartijen met elkaar verbinden om samen schaalbare oplossingen te ontwikkelen voor de energietransitie.