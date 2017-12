Tilburg wil horeca verduurzamen

De horeca in Tilburg wil het energieverbruik verminderen en voedselverspilling tegengaan. Met een Green Deal willen deze Brabantse gemeente, Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Tilburg en de Rooi Pannen dit voor elkaar krijgen.

Deze Green Deal hebben ze eind november gesloten. Een lager energieverbruik en minder voedselverspilling sluit aan bij de doelstelling van de gemeente om in 2045 klimaatneutraal te zijn en een circulaire economie te hebben. Het energieverbruik kan lager door bijvoorbeeld minder of anders gebruik te maken van terrasverwarming.

Daarnaast heeft de horeca een bijzondere positie vanuit haar sociale functie in de maatschappij en kan ze een pioniersfunctie vervullen. Met deze achterliggende gedachte spreken de partners over het verduurzamen van de Tilburgse horecasector.

Tilburg: klimaatneutraal en klimaatbestendig

Tilburg vindt het belangrijk om afspraken te maken over een duurzame stad. In haar strategie ‘Tilburg Klimaatneutraal 2045’ zet deze gemeente in op een klimaatneutrale en -bestendige stad. Om tot zo’n stad te komen moeten bedrijven zich ervan bewust zijn hoe ze met grondstoffen en energie omgaan. Momenteel ontwikkelt ze een aanpak om bedrijven structureel te informeren, te stimuleren en te begeleiden bij de energietransitie, duurzaam omgaan met energie. De horeca is de eerste bedrijfstak die hieraan mee doet.

Foto: Van links naar rechts ondertekenen Hanneke Majoor (De Rooi Pannen), Geoffrey Iben en Dolf Colen namens KHN Tilburg) en wethouder Economische Zaken Erik de Ridder van de gemeente Tilburg de Green Deal. (Bron: gemeente Tilburg)